השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס בצהריים (שישי) למחאות הקשות נגד המשטר בטהרן הולכות ומתרקמות באיראן, ופרסם ציוץ ברשת X שבו הביע תמיכתו במפגינים.

בן גביר כתב בפרסית: "לעם האיראני מגיע לחיות בחופש, חופשי מהדיקטטור הרצחני חמינאי". הוא חתם את הציוץ במילים "אנחנו איתכם!", מתוך תמיכתו במאבק האיראני נגד המשטר.

בנוסף, בן גביר צירף איור בינה מלאכותית שמציג את פסלו המתפרק של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, כשהוא לצד חבל תלייה ודגל איראן העולה באש. בתחתית האיור הופיע כיתוב ברור: "הדיקטטור חייב ליפול".

מוקדם יותר פרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחסות חריגה למחאות באיראן ושלח איום מפורש כלפי המשטר בטהרן.

"אם איראן תירה ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, ארצות הברית תבוא לעזרתם. אנחנו מוכנים לפעולה", דברי טראמפ.

דוברו של המנהיג העליון באיראן, עלי חמינאי, הגיב לאיומים: "אתם תובילו לכאוס אם תתערבו במחאות באיראן".