הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי השתתף היום (שישי) בהלוויתו של רח"ט מחקר לשעבר, תא"ל עמית סער שהלך לעולמו בגיל 47 ממחלה קשה.

"הערכת היטב, התרעת בזמן ובאופן מדויק, באין סוף הזדמנויות לאורך תפקידיך השונים. אני ועוד רבים יודעים וזוכרים. אבל הידע הרב והניסיון והכישרון לא עמדו לך ולחטיבת המחקר באירוע החשוב מכולם", אמר כוכבי על 7 באוקטובר, "לקחת אחריות מהרגע הראשון, ולצד זאת המשכת לתפקד ולספק מודיעין איכותי שאפשר לצה"ל להשיג הישגים יוצאי דופן בזירות השונות".

"עמית היה קצין מודיעין מצטיין, איש עמוד ויסודי. בעוד רגע תונח המצבה. היא תסמל דברים רבים. אבל היא תסמל שגם הטובים ביותר יכולים לטעות", הוסיף כוכבי. "זה רק ביטוי אחד מרבים למורכבות החקירה שבדרך ולאתגריה. היא חייבת להעשות על ידי ועדה ממלכתית, בלתי תלויה וללא הטיה, המורכבת מאנשי מקצוע שיתעמקו בכל ההיבטים ובראייה רבת שנים. ועוד מבחן חשוב יש לוועדה. שאלו המופיעים בפניה ירגישו שהם סומכים עליה ועל מניעיה".

ראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר, ספד לתא"ל עמית סער ז"ל: "עמית היה סמל לשיקול דעת, עומק וידע, ידע שעמית הכיר בטבעו השברירי והחמקמק, הכיר בענווה שדוחפת ללמידה ושיפור".

"ההשפעה של עמית ניכרה בכל פורום, התעקשותו להביא את דעתו המקצועית הייתה נכס למפקדיו ולמקבלי ההחלטות בישראל לאורך העשורים האחרונים. האמת וטובת המדינה היו תמיד בראש מעייניו בכל החלטה, בכל אמירה ובכל הערכה.

כישלון 7 באוקטובר היה עבור עמית ועבור כולנו רגע של שברון לב, רגע בו קרסו באחת תפיסות עמוקות, ונחשף מחירו הבלתי נתפס של הכישלון. זה היה רגע שעמית חש לגביו כאב עמוק שליווה אותו עד סוף חייו. עמית האמין שצריך לעשות הכל, אבל הכל, למען הניצחון במלחמה, הכרעת חמאס והשבת חטופינו. מלחמה שעמית ראה בה מלחמה קיומית שתוצאותיה יבטיחו את עתיד קיומנו בארץ ישראל".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לסער עם נחיתתו בישראל וכתב: "רעייתי שרה ואני משתתפים בצער העמוק של משפחת סער על פטירתו בטרם עת של תא"ל עמית סער ז"ל, שהיה רח"ט מחקר באמ"ן והשתתף בדיונים הביטחוניים המצומצמים ביותר בתחילת המלחמה עד שחלה. עמית ז"ל תרם עשרות שנים לביטחון ישראל, והיה קצין ישר דרך ומסור לעבודתו, שידע להביע את עמדתו ללא מורא, בצורה רהוטה וברורה".