איני יודע מדוע ראש הממשלה לוחץ על חברי הכנסת לאשר את חוק העלאות הרמטכ"ל? איזה איום איימה עליו המערכת?

מדובר בנוהל שנוסד על ידי מספר קצינים בכירים במטה הכללי שמקפיץ את תשלומי הפנסיה התקציבית לקצינים (ונגדים) בדימוס בסכומים מעל לכל הקיים במערכת הממשלתית. רק השופטים זוכים למתנות דומות מכספי המיסים של האזרחים.

משמעות החוק שהועלה לאישור השבוע היא התחייבות שלנו, האזרחים משלמי המיסים, "לתרום" סך 48 מיליארד שקלים לכיסיהם של קצינים בדימוס במשך כשלושה עשורים. זהו סכום עתק, שבו אפשר לרכוש הרבה צוללות, הרבה טנקים, הרבה נגמ"שי איתן, הרבה תותחי נ"מ והרבה טילי ירוט. במקום זאת אנחנו מעניקים לקצינים שיוצאים לפנסיה בגיל צעיר (מחצית תוחלת החיים הממוצעת) פנסיה מוגדלת מעבר לכל פרופורציה ומאשרים בדיעבד גזל של הקופה הציבורית.

להצדקת הזרמת הכספים הזו טוענים הקצינים שזה נחוץ כדי לשמר אנשים "איכותיים" במערכת מול התחרות של השוק החופשי. ובכן, ב7.10 התברר שהזרמת הכספים לא סייעה. מעבר לכך, צה"ל הוא צבא שנלחם בשם רעיון של קיום ריבונות יהודית, לצורך משימה זאת נחוצים אנשים בעלי אמונה בצדקת השליחות לקיום הרעיון ולאו דווקא בעלי שאיפות של קריירה בעלת הכנסה גבוהה.

לעניות דעתי, ההזרמה המוגזמת של כספים אלה גורמת לאבולוציה שלילית. מפקדים בעלי אמונה בשליחות היהודית של צה"ל ישרתו גם בלי הפיתוי של פנסיה מנופחת. כלומר, מפקדי צה"ל שוב גרמו להחלשת הצבא ומילוי משרותיו בקרייריסטים שחלום ההתעשרות דוחף אותם ולא חלום השליחות. יתכן מאוד שהשיעור של 7.10 כולל גם את הפרק הזה, חסרים היו האנשים האיכותיים באמת, אנשי השליחות שאת מקומם תפסו אנשי הקריירה.

כל הטירוף הזה קורה בשעה שצה"ל פיטר 4000 נגדים שהיו חיוניים לתחזוקת ציוד החירום, והמעיט באימונים, הקטין את הסד"כ וחסך בציוד לחימה ומיגון לכוחות הלוחמים מחוסר תקציב. זה הגיון עקום, אולי אפילו נפשע.

כל הטירוף הזה קורה בשעה שמדברים על "משבר הסרנים" , כלומר נטישה של קצינים צעירים משום שמשכורתם לא מספקת למחיית משפחותיהם. במקום לטפח את הפנסיונרים, שמן הסתם הפנסיה שלהם גדולה בהרבה ממשכורת הקצינים הצעירים, יואיל הרמטכ"ל לשפר את שכרם של הסרנים ולעזור למשפחותיהם לשאת בנטל של השירות. רבים מהם מצטיינים בתודעת השליחות ומסירותם גבוהה. שימו לב אליהם ולא לפנסיונרים שתוספות הרמטכ"ל משרתת בעיקר את החמאה ולא את לחמם.

הגיע הזמן שהציבור ירים קול נגד הנוהג הנפסד וידרוש לבטל את חוקיות תוספות הרמטכ"ל וידרוש שכל שקל של מיסים יושקע ברכישת ציוד ואימון לכוחות הלוחמים, אלה שמסכנים את חייהם בקו הדם ואפשר לצמצם את הסיכון על ידי רכישת ציוד נוסף.

יישר כח לחבר הכנסת עמית הלוי שלא נכנע לאיומי המערכת ונלחם למען האינטרסים האמיתיים של המדינה והציבור היהודי משלם המיסים. מדובר בכסף של כל אחד ממשלמי המיסים. יסתפקו הקצינים בפנסיה שנתן להם החוק עד לתחילת שבוע זה, ואל יטו תקציבי עתק מצרכי הלחימה לצרכי הצריכה של משפחותיהם.

פרופ' האס חבר בהנהלת חוג הפרופסורים