כשסדר ערב פינה מקום להפועל ירושלים

חינוך כמו שכולנו יודעים, הוא לא בינארי: או שחור או לבן. חינוך הוא החיים. הוא המורכבויות. הוא לא הצדק אלא החכמה.

תקשיבו לסיפור מדהים ששמעתי היום בחדר מורים. סיפור של חכמת חיים של אבא שמכיר את הנשמה של הבן שלו ודווקא בגלל זה, מחליט שלפעמים ביטולה זהו קיומה:

יום אחד הגיע נער מתבגר של אחד מהרבנים היותר חשובים בציבור הדתי לאומי ואמר לאבא שלו שבא לו להגיע למשחק של הפועל ירושלים שנופל על סדר ערב.

החברים של הנער המתבגר אמרו לו שחבל לו על הזמן ומה בכלל הסיכוי שאבא שלו ייתן יד לדבר כזה:

כאילו מילא ללכת למשחק של הפועל ירושלים אבל על סדר ערב? אמיתי? למה שהוא יסכים? אבל בניגוד לכל התחזיות, האבא, אחד מתלמידי החכמים היותר גדולים של עולם הישיבות של הציונות הדתית...הסכים.

ואז הנער המתבגר התגרה במזל שלו ואמר לאביו בדחילו ורחימו שהוא והחברים שלו היו ממש שמחים ללכת למשחק, אלא שאין להם איך להגיע אליו היות ועד שהם יסיימו את הלימודים הם לא יספיקו להגיע בזמן.

האבא לתדהמת כולם, אמר לבן שלו: "מה הבעיה? אני אסיע אתכם". הנער שמע ואמר כלא מאמין: "אתה מה?".

כאילו זה שאבא שלו זרם עם העניין זה כבר נראה לו הזיה, אבל זה שהאבא מוכן להסיע אותו ואת החברים שלו, טוב, זה כבר תרחיש שהיה נפסל גם בקטגוריית המדע הבדיוני.

סופו של דבר האבא, אחד מהרבנים החשובים, להסיע את כל החבר'ה למשחק של הפועל ירושלים על חשבון סדר ערב בישיבה.

כעבור שבועיים קיבלו שאר האבות של החברים של הבן של אותו תלמיד חכם הודעה מהישיבה שהילדים שלהם נעדרו מסדר ערב ושזה לגמרי לא מקובל.

האבות שמעו את זה וכמובן נזפו בילדים שלהם ואמרו להם שזו פעם אחרונה בהחלט עד ש....לתדהמתם הם שמעו שאותו תלמיד חכם, לא רק שהרשה לילד שלו לנסוע למשחק של הפועל אלא גם...הוא הוא היה הנהג!

התקשרו אליו האבות וניסו להבין את פשר המהלך.

אמר להם: "תגידו, מה אתם חושבים? שהנערים המתבגרים שלנו באמת יוכלו להימנע מלהוציא לפועל את כל הכוחות ההתבגרות שלהם?

אם זה לא יהיה במגרש בשריקות בוז ובצעקות אז זה יהיה במקום אחר. הרבה יותר גרוע. ואני מעדיף שזה יהיה במשחק של הפועל ירושלים ולא במקום שהמשטרה תבוא ונצטרך אחר כך לשחרר אותם בערבות. אתם חושבים שאני מגזים? אז בואו ואספר לכם כמה שיחות היו לי עם הורים של מתבגרים בדיוק על הדברים האלו"

בשבוע הבא אותם התחילה תורנות בין האבות, הרבנים ותלמידי החכמים מי מסיע את הנערים למשחק של הפועל. תאהבי את הסיפור. תחלקו עליו. תעשו מה שבא לכם או יור ניימ איט. זה מה ששמעתי הבוקר בחדר המורים ושכל אחד ייקח אותו לאן שבא לו.