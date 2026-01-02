מנכ"לית אל על דינה בן טל גננסיה סיימה השבוע את תפקידה בחברה לאחר 4 שנים ופינתה את הדרך למנכ"ל החדש לוי הלוי.

במהלך כהונתה, זכתה אל על 4 שנים ברציפות בפרס השירות של Apex, נבחרה לאחת מ-25 החברות המובילות בעולם בשירות בטיסה, נכנסה לראשונה למדד ת"א 125, והורחב משמעותית מועדון "הנוסע המתמיד".

"היום אני מסיימת פרק משמעותי בחיי - תפקידי כמנכ"לית אל על - אחרי כמעט ארבע שנים בתפקיד וכשני עשורים כחלק ממשפחת אל על. עם סיום התפקיד, אני מבקשת לומר מעומק הלב - תודה! תודה על האמון, על הנאמנות ועל הזכות להטיס אתכם מסביב לעולם עם יותר מ-6.5 מיליון לקוחות בשנה".

"כשהתמניתי למנכ"לית אל על, בעיצומה של מגפת הקורונה, ניצבה בפניי המשימה להעלות את החברה על מסלול התאוששות והצלחה. אחרי כמעט שנתיים של סגרים בבתים, לצד מהלכי התייעלות, עלינו על המסלול עם תוכנית ברורה ונחושה. ב-7 באוקטובר, הכול השתנה שוב - נכנסנו לתקופה מאתגרת ומטלטלת שלא ידענו כמותה".

"תודה גם לציבור המשקיעים באל על שהאמינו בחברה והיו חלק בלתי נפרד ממסע השיקום והצמיחה של החברה במשק הישראלי ולכניסת החברה לראשונה בתולדותיה למדד 125 בבורסה לניירות ערך. תודה לציבור סוכני הנסיעות ולשותפים העסקיים בארץ ובחו"ל".

"הייתה לי הזכות לעמוד בראש חברה שהיא הרבה מעבר לחברת תעופה. עבורי - אל על היא בית, היא משפחה והיא סמל לעוצמה ישראלית. אני מסיימת את דרכי בחברה בלב מלא הערכה וסיפוק. אני בטוחה שתמשיכו לבחור באל על ולהרגיש הכי בבית בעולם".