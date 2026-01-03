רס"ב איתמר אלוס, שוטר תחנת נתיבות שלחם ב-7 באוקטובר בקרבות על נתיבות ואופקים, הלך לעולמו.

בימים האחרונים הוא התמוטט במסגרת טיפול רפואי ואושפז כשהוא מורדם ומונשם. ראש עיריית אופקים איציק דנינו מסר לפני הידיעה על פטירתו כי איתמר הוא "דמות מופת ויקיר אמיתי של העיר, אדם שמעשיו מדברים בעד עצמם".

מהמשטרה נמסר כי "בוקר ה-7 באוקטובר, במהלך מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס על מדינת ישראל, הפגין איתמר ז"ל תושייה, אומץ לב וחתירה למגע. לאחר ששמע את קולות הירי בעיר אופקים, יצא מביתו כשהוא חמוש באקדחו האישי, על מנת להגן על אזרחים ולסייע בבלימת המחבלים. בפעולתו זו הציל חיי אדם רבים והיה שותף לבלימת מסע ההרג בעיר".

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי הוסיף: “משטרת ישראל מרכינה ראש ומשתתפת בצערה הכבד של משפחת אלוס. איתמר ז"ל היה סמל לאומץ לב, לערכים ולחתירה למגע, דמות מופת לשוטר ולמשרת ציבור."

בטקס המצטיינים לראש השנה תשפ"ו של מרחב הנגב, העניק לו מפקד המרחב תנ"צ אמיר קליין דרגת רב סמל בכיר. הדרגה הוענקה לאיתמר על אומץ לב, הקרבה ועל היותו שוטר מגן העם - בחגיגה כפולה ליום הולדתו והצדעה על פועלו ותרומתו. עם מותו ובהמלצת מפקדיו הועלה איתמר ז"ל לדרגת רנ"ג.