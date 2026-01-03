נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיים הערב (מוצאי שבת) מסיבת עיתונאים באחוזתו מאר א-לאגו בעקבות המבצע שזכה לשם נחישות אבסולוטית (Absolute Resolve).

לפי הדיווחים, נשיא ונצואלה מדורו ואשתו סיליה פלורס נתפסו בשנתם בחדר השינה בבסיס הצבאי פוארטה טיונה שבקראקס, "מדורו ניסה אך לא הספיק להסתתר מאחורי דלת פלדה", אמר טראמפ.

"בלמנו 90% מזרם הסמים לתוך ארצנו, רבים מהם באים מוונצואלה. נסייע ונוביל את תקופת המעבר בוונצואלה - אנחנו ננהל אותה בתהליך מסודר שימנע עליית איום דומה. אנחנו רוצים שלום ושגשוג עבור האזור, ועבור ונצואלה. כולל עבור ונצואליאניים שחיים בארה"ב ורוצים לשוב. נוסיף להישאר שם עד תום הליך המעבר".

זמן קצר לפני שהחל את מסיבת העיתונאים בפלורידה פרסם טראמפ תיעוד ראשון של מדורו מאז שנעצר. הוא צולם כשעיניו מכוסות, ידיו כפותות והוא לובש חליפת טרנינג של "נייקי" בצבע אפור. לצד מדורו נראה אדם עם מעיל ועליו ראשי התיבות של הרשות הפדרלית האמריקנית DEA (המנהל לאכיפת הסמים).

המתקפה הנרחבת על הבירה קראקס החלה לפי הדיווחים בסביבות השעה 01:50 לפי השעון המקומי, ולצד פיצוצים רבים במתקני צבא ונמלי תעופה באזור תועדו גם מסוקי קרב ומטוסים שחגים באוויר.

טראמפ סיפר על המבצע בריאיון לרשת "פוקס ניוז", ושיתף כי צפה במבצע בשידור ישיר מחדר באחוזת הנופש שלו מאר א-לאגו שבפלורידה: "צפינו בזה מחדר, היינו מוקפים בהרבה אנשים וגנרלים שידעו כל מה שקורה. סוגים שונים של מסוקים ומטוסי קרב, הם פרצו למקומות שאי-אפשר לפרוץ אליהם, דלתות פלדה שהותקנו במיוחד בשביל זה, לא ראיתי דבר כזה בחיי. צפיתי בזה כמו במופע טלוויזיה".