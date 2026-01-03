בשני הביקורים האחרונים שלה בסכנין, הפועל באר שבע לא הצליחה לנצח. בשתי הפעמים הקודמות בהן נפגשו במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל בכדורגל, בני סכנין היא שניצחה.

אם להוסיף להיסטוריה את העובדה שבני סכנין ללא הפסד בחמשת משחקי הבית האחרונים שלה, כשבשלושה מהם גם שמרה על שער נקי, התבוסה הערב (מוצאי שבת) בידיי הפועל באר שבע על סכנין בביתה שלה, מתקבלת בהפתעה גדולה.

סכנין נאלצה לשחק בפיגור שחקן לאחר הרחקה בכרטיס אדום ישיר של קוג'ו בדקה ה-24 ובדקה ה-33 חגיגת השערים של האורחים מבירת הנגב החלה.

ראשון לכבוש היה זלטאנוביץ' הלוהט שנגח את היתרון ורגע לפני הירידה להפסקת המחצית, מלך השערים של ליגת העל ושל באר שבע בפרט, דן ביטון הכפיל את התוצאה.

4 דקות מפתיחת המחצית השניה השלים ביטון צמד אישי בשערו ה-15 העונה ובדקה ה-71 הצטרף גם חמודי כנעאן לחגיגת השערים.

קינגס קנגוואה שחזר מאליפות אפריקה בכדורגל ועלה כמחליף, כבש את החמישי של באר שבע שקבע ניצחון גדול בתוצאה 5:0 בסכנין ומחזור נוסף שבאר שבע נותרת במקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל.

מי שניצחה גם היא בחוץ במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל בכדורגל, היא מכבי ת"א שגברה על הפועל ירושלים בתוצאה 3:1.