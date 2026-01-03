סגן השר אלמוג כהן פרסם הערב (מוצאי שבת) דברי הספד לאחר פטירתו של חברו הקרוב, רס"ב איתמר אלוס ז"ל.

כהן תיאר את אלוס כאיש בעל "עיניים בורקות ולב ענק", והתקשה להיפרד ממנו: "איך נפרדים ממך? איך העולם יכול להסתדר בלעדייך?!"

לדבריו, רק בשבוע שעבר השתתפו יחד באירוע בר מצווה לבנו של איתמר אלוס, "והיית כה מואר ושמח". כהן הוסיף: "תמיד ניסית לחיות את החיים, עם הכאב, הזכרון והמורשת של גבורת בני העיר. טרפת את העולם ולא התנצלת לרגע".

בהמשך ההספד נזכר בפגישה האחרונה ביניהם, במהלכה חלקו רגע אישי: "דיברנו על כך שחלק מאיתנו מת שם אבל החיים חזקים מהכל, התחבקנו ואמרתי לך שאני אוהב אותך ותמיד כאן לצידך".

הוא תיאר את זכרו של אלוס מהיום שבו נלחמו יחד: "כשראיתי אותך ברחוב המדמם, הרגשתי תחושת בטחון אדירה. אני ידעתי שעם אנשים כמוך נוכל להם ונציל חיים, אי אפשר היה לעצור אותך, ואני אמרתי לעצמי שאם ללכת מן העולם זה רק עם החברים שאני כה אוהב, עכשיו הלכת והשארת חור ענק בלב של כולנו".

עוד כתב כהן כי שמח כאשר שמע שחברו יקבל תעודת הוקרה מיו"ר הכנסת: "כעסתי שלא ביקשת ממני להמליץ אבל אמרת לי שאתה בזכות עצמך".

בסיום דבריו כתב: "חבר יקר שלי, הכאב שורף את הלב, ומחזיר אותי לימים שאני מעדיף לשכוח. אני מתגעגע אליך ומבטיח לספר את הסיפור שלך לכל מי שאוכל, כי זה סיפור של גבורה ועוצמה אנושית, לצד הכאב הבלתי נתפס. אני אוהב אותך אח יקר, ולעולם לא אשכח אותך".