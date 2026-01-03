רשת השידור הבריטית BBC תפצה את משפחת הורנשטיין מהיישוב נתיב העשרה שבעוטף עזה בסכום של 120 אלף שקלים, כך פורסם באתר החדשות הבריטי "Jewish News".

הפיצוי מגיע בעקבות כניסתו של כתב הרשת, ג'רמי בואן, לבית המשפחה ללא רשות, זמן קצר לאחר מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר.

לפי הדיווח, בואן, שליח BBC לישראל, נכנס לבית ההרוס של המשפחה ודיווח משם בשידור חי, כאשר ברקע נראו תמונות פרטיות של בני הבית - ששרדו את מתקפת הטרור הקטלנית באותה שבת.

בריאיון ל-Jewish News אמרה צאלה הורנשטיין, אם המשפחה, "לא מספיק שמחבלים פרצו לבית שלנו וניסו לרצוח אותנו, BBC הוסיפו על כך ונכנסו ימים אחרי הטבח לביתנו, הפעם חמושים במצלמה כנשק, בלי אישור או הסכמה. זו הייתה עוד חדירה לחיינו. הרגשנו שכל מה שעדיין בשליטתנו נלקח מאיתנו".

בעקבות האירוע פרסם חואקין פלוטו, עורך דסק המזרח התיכון של BBC News, התנצלות פומבית בעברית, בה כתב: "אנו מבקשים להביע את הבנתנו למצוקה שחוויתם לאחר צילומי ביתכם במתקפת 7 באוקטובר".

"כמובן שאנו מצטערים על כך. כניסתנו לבית נבעה מטעות בתום לב, כי האמנו שניתנה הסכמה. ל-BBC לא הייתה שום כוונה לפגוע בכם או לגרום לכם אי-נוחות".