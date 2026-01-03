אהרן ברק: "אנחנו לא דמוקרטיה" ללא קרדיט

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, נשא נאום מוקלט מראש שהוקרן הערב (מוצ"ש) בהפגנה בכיכר הבימה בתל אביב.

האירוע נערך לציון שלוש שנים לנאום שבו הכריז שר המשפטים יריב לוין על הרפורמה במערכת המשפט.

בדבריו אמר ברק כי "אנחנו כבר לא דמוקרטיה ליברלית, וזה לא קרה באירוע דרמטי וחד פעמי. זהו תהליך שבו היבטים מהותיים של הדמוקרטיה, נמצאים תחת התקפה קשה והדמוקרטיה נחלשת".

לדבריו, "המשטר שלנו כעת הוא שלטון של רשות פוליטית אחת שנשלטת בפועל על ידי אדם אחד, אותו אדם שולט בממשלה ושולט בכנסת. זהו ראש הממשלה".

בנוגע לרפורמה, אמר ברק כי "כדי ששליטה זו תהא מלאה יש להשתלט גם על הגוף היחיד שיכול לבקר את השלטון - בית המשפט. לא פלא הוא שהשלב הראשון של המהפכה המשטרית, התרכז במינוי שופטים ובכוחם לפסול חקיקה ופעולות של הממשלה. כאשר בית המשפט הוא 'שלנו', שוב לא יתקיים שלטון החוק בשלטון. תחתיו יבוא שלטון השלטון בחוק".

בהמשך התייחס גם למשטרה, ברקע טענות על שימוש פוליטי שעושה בה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "המשטרה מפעילה את כוחה בצורה לא שוויונית ולא מרוסנת".

על רקע הדיון בחוק הגיוס אמר ברק כי "השלטון בישראל כיום אינו מקיים שיוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרח. חוסר השוויון בגיוס לצבא של החרדים שתורתם אינה אומנותם ואשר נדון כעת בכנסת, האפליה והאלימות כלפי החברה הערבית, אלו הן רק שתי דוגמאות לכך שזכויותנו כאזרחים מופרות יום יום".

הוא הדגיש: "בית המשפט בכוחות עצמו, לא יוכל לאורך זמן למנוע את ההתדרדרות שלנו. רק העם - זה העומד במרכז הדמוקרטיה הליברלית - יכול לעצור את ההתדרדרות".

את דבריו סיים באמירה: "כל חיי עבדתי בשירות הציבור. אינני אדם שנואם בכיכרות. אני מדבר אליכם הערב כי מפעל החיים של כולנו בסכנה - הדמוקרטיה הליברלית הולכת ונחלשת, הולכת ומתפוררת. כל אחד מאיתנו צריך לאחוז בידו את דגל המדינה. להניף אותו גבוה, ולבטא בכך את נאמנותו למדינה ולא לשליטיה - לשלטון החוק ולא לשלטון השליט".

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב: "נכון, ישראל נשלטת בפועל על ידי אדם אחד - יצחק עמית. וגם נכון - הגורם היחיד שיכול לעצור את ההתדרדרות של הדמוקרטיה שלנו לדיקטטורה המשפטית הוא העם בבחירות הקרובות בעז"ה, אבל בינתיים הממשלה כולה כאיש אחד חייבת לומר לבג"צ לא! זה יותר חשוב מכל חוק שנתאמץ להעביר ויהיה נתון לגחמותיו של הדיקטטור, זרועותיו וחסידיו. עוצרים את הדיקטטורה המשפטית וחוזרים ליהודית ודמוקרטית. עכשיו!"