כבר לא מושלמת. עשר ניצחונות רצופים השיגה העונה הפועל תל אביב בליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר סל. גם אם לפרקים היא התקשתה, בפועל את כולן הצליחה הפועל לנצח העונה בליגה.

הערב (מוצאי שבת) נעצרו האדומים מת"א, דווקא באולמם הביתי הזמני, היכל מנורה מבטחים, על ידי הקבוצה היחידה שהצליחה לנצח אותה העונה בישראל, קבוצה אדומה אחרת - זו מהבירה, הפועל ירושלים.

ירושלים שניצחה בשישה משבעת משחקי החוץ הקודמים שלה מול הפועל תל אביב בעונה הסדירה, כולל 92:77, אשתקד - במשחק הראשון אי פעם שאירחה הפועל בהיכל מנורה מבטחים, עשתה זאת בדיוק באותה התוצאה גם הערב.

היה זה במסגרת משחק השלמה מהמחזור החמישי בליגת ווינר סל, במה שהיה למעשה שחזור גמר גביע ווינר סל.

וכמו בסיום משחק הגמר של טורניר קדם העונה, כך גם הפעם, ידה של הירושלמים הייתה על העליונה כשאלה מנצחים בתוצאה 92:77 ומנחילים לאדומים מת"א לא רק הפסד ליגה ראשון העונה, אלא הפסד שני ברציפות בכל המסגרות לאחר שאלה הובסו גם במפעל היורוליג בידיי ז'לגיריס קובנה רק לפני ארבעה ימים במה שהיה משחק היורוליג הראשון שאירחו בת"א אי פעם.

האדומים מהבירה היו טובים יותר למשך מרבית שלבי המשחק, וגם כשהפועל ת"א הצליחה להפוך היה זה לדקות ספורות בלבד.

קרינגטון, וויסטון וכמובן מי אם לא ג'ארד הארפר, היו פשוט גדולים על האדומים מת"א והצליחו לפרוץ את ההגנה האדומה שוב ושוב ושוב.

עם הניצחון הערב משאירה לעצמה הפועל ירושלים סיכוי לסיים את הסיבוב הראשון במקום הרביעי שיקנה לה יריבה קלה יותר בשלב רבע גמר גביע המדינה בכדורסל.