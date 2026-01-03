בכל שלושת המשחקים בין מכבי נתניה ועירוני טבריה בליגת העל, נכבש יותר משער אחד, אך תוצאה כמו שסיפקו הערב (מוצאי שבת) זה לא היה מעולם.

היה זה במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל בכדורגל, כאשר עירוני טבריה שהנחילה הפסד מפתיע למוליכת הטבלה הפועל באר שבע וסיימה בתיקו 1:1 מול האלופה מכבי ת"א, עשתה היסטוריה משל עצמה כשכבשה לראשונה בתולדותיה בליגת העל בכדורגל לא פחות מארבעה שערים.

זה החל כבר בדקה ה-34 כשאיתמר שבירו, שחקנה לשעבר של נתניה כבש לרשת שלה וכעבור 4 דקות בלבד התוצאה הוכפלה על ידי אלי בלילתי.

במחצית השניה טבריה המשיכה לנצל את חולשת ההגנה של נתניה כשבדקה ה-58 כבשה שער נוסף ובדקה ה-74 המחליף חביבאללה כבש את הרביעי והאחרון.

טבריה משיגה ניצחון חשוב בדרך להישרדות עונה נוספת בליגת העל. נתניה מנגד מאבדת את המקום שלה בטבלה כשהיא עם נקודה אחת בלבד בארבעת המחזורים האחרונים ורק שער זכות בודד. בדרך לאבד את המקום בפלייאוף העליון?

מי שתפסה את המקום של נתניה במקום השישי בטבלה, היא העולה החדשה והמפתיעה, הפועל פתח תקווה.

אחרי שאת ניצחונה הגדול ביותר בליגה מאז נובמבר 2001, השיגה בסיבוב הקודם כשהביסה את בני ריינה בתוצאה 6:1, הערב הסתפקה פתח תקווה ברביעייה בלבד שכבשה לרשת נועלת הטבלה מריינה והיא מחברת שלושה ניצחונות ליגה רצופים לראשונה מאז אמצע עונת 2004/05.

ריינה נותרת הקבוצה היחידה בליגת העל העונה, שטרם שמרה על שער נקי. בדרך לירידת ליגה בשלב מוקדם של העונה?