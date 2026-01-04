תושב תראבין נורה הלילה (ראשון) על ידי שוטר במהלך פעילות מבצעית של משטרת ישראל, בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב.

הכוחות פעלו למעצר חשודים שלפי החשד היו מעורבים באירועי "תג מחיר" מהימים האחרונים.

החשוד שנורה הוגדר תחילה כפצוע אנוש, ובהמשך נקבע מותו.

מהמשטרה נמסר כי "במהלך מעצר חשודים, אחד מהם סיכן את הכוח ונורה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס לאירוע ואמר, "מגבה את הלוחמים שפעלו בתראבין. מי שמסכן את השוטרים והלוחמים שלנו חייב להיות מנוטרל וטוב שכך. נגמרו הימים שסיכנו ופגעו בשוטרים ללא תגובה".