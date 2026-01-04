מיד לאחר השבעתו של זוהראן ממדני לראש העירייה המוסלמי הראשון של ניו יורק, העיר כבר מתחילה לשנות את פניה ולקבל צביון איסלאמי.

לרגל חודש המורשת המוסלמית, שהוכרז לראשונה בינואר, הוארו מוסדות ממשל ואתרים מרכזיים בעיר ובמדינת ניו יורק באור ירוק, המסמל את דת האיסלאם - ובהם גם מגדל הסחר העולמי החדש.

ביום שבת נערכה בטיימס סקוור בניו יורק תפילה המונית שבה השתתפו מאות מוסלמים, שחסמו חלקים מהרחוב במהלך קיום התפילה הציבורית. במהלך התפילה קוראים שוב ושוב את הפרק הפותח בקוראן, סורת אל־פאתיחה, הכוללת פסוקים שנחשבים במסורת האיסלאמית כבעלי מסר ביקורתי כלפי היהודים שזכו לזעמו של אללה כלפיהם והנוצרים שסטו מדרך הישר.

בחוגי הימין בארה"ב מובע חשש עמוק לעתידה של העיר ניו יורק על רקע מינויים של גורמים איסלאמיסטיים ותומכי טרור, לטענתם, לתפקידי מפתח בעירייה, וכן נוכח מדיניותו של ממדני.

בצעד הראשון בקדנציה שלו ביטל ממדני את אימוץ הגדרת העבודה של ברית הזיכרון הבין־לאומית לאנטישמיות (IHRA) ואת הצו העירוני נגד קמפיין ה־BDS, צעד שגופים יהודיים מזהירים כי מחליש את ההגנה המוסדית על הקהילה היהודית.