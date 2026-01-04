גורמי ביטחון אומרים כי חמאס מנצל את ההגדלה המשמעותית של הסיוע ההומניטרי הנכנס לרצועה לצורכי שליטה באוכלוסייה ומימון טרור, כך דווח בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, במערכת הביטחון מעריכים כי חמאס שולט כיום במחסנים, בנקודות חלוקה ובשווקים, בגביית מיסים וכן בגביית דמי חסות מבעלי עסקים. את הכסף שהוא מרוויח מנצל ארגון הטרור הרצחני לגיוס מחבלים נוספים ולשיקום המנגנונים שלו שנפגעו במלחמה.

במקביל מגבירים בחמאס את הלחץ על האוכלוסייה האזרחית כולל התעללות, הפחדה ודיכוי.

במערכת הביטחון מדגישים כי שיקום המנגנונים האזרחיים של חמאס מתקדם במהירות ומטריד לפחות כמו האיום הצבאי הנשקף מארגון הטרור.

בישראל החלו בהליך של שלילת רישיונות פעילות מארגונים בינלאומיים הפועלים בישראל, ביהודה ושומרון וברצועת עזה לאחר שחלקם סירבו להעביר רשימות עובדים ולשתף פעולה עם הליך רישום ביטחוני שנקבע בחוק.

בעקבות כניסתו לתוקף של מנגנון רישום הארגונים הבינלאומיים לעזה, נשללה עבודתם של 37 ארגונים. בישראל מדגישים כי ארגונים אלה העבירו יחד פחות מאחוז אחד בלבד מסך הסיוע ההומניטרי לאורך המלחמה וכי היקף הסיוע לא ייפגע בעקבות ההחלטה.

במערכת הביטחון מבהירים כי הליך הרישום החדש מבוסס על קריטריונים מקצועיים וביטחוניים ברורים, הוצג לארגונים מבעוד מועד, ונועד לשמור על טוהר המערכת ההומניטרית ולמנוע חדירת גורמי טרור. לדבריהם, מאז פרוץ המלחמה חוסלו עשרות מחבלים שפעלו במסווה של ארגונים בינלאומיים - תוך שימוש ברכבים מסומנים, מחסנים הומניטריים ותשתיות אזרחיות.

בבדיקות ביטחוניות עלה כי עובדים של ארגון "רופאים ללא גבולות" היו מעורבים בפעולות טרור, ובשני מקרים מרכזיים הארגון נמנע ממסירת מידע מלא על זהות העובדים ותפקידיהם. ביוני 2024 חוסל מחבל הג’יהאד האסלאמי במערך הרקטות שהועסק בארגון ששימש כפיזיותרפיסט. בספטמבר נחשף עובד נוסף - מחבל שימש צלף בחמאס.