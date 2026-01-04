משטרת שווייץ עדכנה כי באסון השריפה באתר הסקי בקראן-מונטנה, שהתרחש במהלך חגיגות השנה החדשה, נספו 47 בני אדם ו-119 נפצעו, רובם באורח קשה.

עדיין יש נעדרים מהשריפה וביניהם שרלוט פני רבקה נידם, צרפתייה-בריטית בת 15 שמחזיקה גם באזרחות ישראלית והאחיות היהודיות אליסיה בת ה-15 ודיאנה בת ה-14.

לפי הדיווח, גופותיהם של שמונה צעירים וצעירות שוויצרים זוהו עד כה, בעוד משפחות רבות עדיין אינן יודעות מה עלה בגורל הנעדרים הרבים. חקירה פלילית נפתחה נגד שני מנהלי הבר "לה קונסטליישן", החשודים בהריגה ברשלנות, חבלה גופנית ברשלנות והצתה ברשלנות.

מממצאים ראשוניים עולה כי נרות פירוטכניים גרמו לשריפה הקטלנית, והחקירה בוחנת גם את התקנת קצף אקוסטי בתקרה ואת עמידתו בתקנים.