הרב שמואל אליהו מסביר היום (ראשון) כי מעצרו של שליט ונצואלה ניקולס מדורו אינו אירוע פוליטי, אלא חלק ממגמה עולמית רחבה של קריסת משטרי הרשע.

הוא משרטט קו ישיר בין נפילת עריצים וארגוני טרור, מהפלת אסד וחיסול נסראללה וסינוואר ועד למעצרו של מדורו, ומסביר כי מדובר בדפוס היסטורי ומוסרי שבו שלטון המושתת על דיכוי, שחיתות ושנאה סופו להתפרק.

לדבריו, המציאות היא התממשות של התפילה לביעור הרשע מהעולם, המעבירה מסר ברור: שלטון שבנוי על דם ושקר לא ישרוד לאורך זמן.

בדברים שכתב הרב אליהו הוא התייחס למעצרו של מדורו: "האירוע הזה אינו מקרה מקומי, אלא חוליה נוספת בשרשרת מתהדקת של קריסת משטרי רשע בעולם. מי שמביט בתמונה הרחבה מתקשה להתעלם מן הדפוס: עריצים נופלים, ארגוני טרור מתפוררים, וציר רשע שלם נכנס למצב של מגננה"

במהלך השנה האחרונה, ציין הרב, "ראינו את קריסת שלטון אסד בסוריה, את חיסולם של נסראללה וסינוואר, את פגיעת-העומק במפקדות החות’ים בתימן, וכעת, גם את נפילת העריץ של ונצואלה. במקביל, האדמה רועדת מתחת למשטר האייתוללות באיראן, שמבין היטב: הסדר הישן מתפרק".

לדברי הרב אליהו לא מדובר ברצף מקרי. "ההיסטוריה מלמדת שממלכות רשע אינן שורדות לאורך זמן. כך קרס הרייך הנאצי לפני שמונים שנה, כך התפרקה ברית המועצות לפני שלושה עשורים - וכך נופלות היום ממלכות כוח, דיכוי ושקר, אחת אחרי השנייה".

"המכנה המשותף ברור", הסביר הרב. "שנאה לישראל, זלזול מוחלט בחיי אדם, שלטון מושחת, וריכוז עושר בידי עריץ קטן על חשבון עם רעב ומדוכא. בין אם מדובר בברלין של שנות ה־40, במוסקבה הקומוניסטית, בדמשק, בטהראן או בקראקס - אותו דפוס חוזר שוב ושוב.

מדורו, כמו עריצים אחרים, בנה את כוחו על דיכוי, על שליטה בכוח הזרוע, ועל ביזת אוצרות המדינה. ונצואלה העשירה בנפט הפכה תחתיו למדינה קורסה, עם מיליוני פליטים, רעב, הפסקות חשמל וקריסת מערכות בסיסיות. זה אינו “כישלון כלכלי" - זהו כישלון מוסרי עמוק".

הרב המשיך והסביר מהו המסר ממעצרו של מדורו. "נפילתו איננה רק אירוע פוליטי, היא מסר. מסר לעמים החיים תחת דיקטטורות. מסר לעריצים שעדיין יושבים על כיסאם. ומסר לעולם כולו: שלטון המבוסס על רשע - סופו ליפול. אנחנו, עם ישראל, מכירים את התהליך הזה היטב. כבר דורות אנו מתפללים בראש השנה על כילוי הרשע בעשן ועל סילוק ממשלות הזדון מן הארץ. מי שמוכן להרים את הראש מעל הכותרת היומית, רואה שהתפילה הזו אינה רק טקסט - היא תיאור מציאות בהתהוות.

העריצים יודעים זאת. לכן אנחנו שמחים - והם רועדים. והסיבה פשוטה: אלוקים אינו עושה חצי עבודה. מי שבנה את כוחו על דם, פחד ושקר - ימצא את עצמו, במוקדם או במאוחר, בצד הלא נכון של ההיסטוריה", סיכם הרב אליהו.