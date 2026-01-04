המטוס שהטיס את נשיא ונצואלה המודח, ניקולאס מדורו, נחת הלילה (ראשון) בניו יורק - שעות ספורות לאחר שנלקח על ידי צבא ארצות הברית מבסיס צבאי במרכז קראקס, יחד עם אשתו. מיד לאחר הנחיתה נראה מדורו יורד מהמטוס אזוק, מלווה בעשרות סוכנים פדרליים, ולבוש בסווטשרט שחור וכובע.

בסרטון שפרסם הבית הלבן ברשת X נראה הרודן מובל במסדרון של מתקן כליאה בברוקלין שם נלקחו ממנו טביעות אצבע. מדובר בבית מעצר המוכר בתנאים הקשים במיוחד שלו.

בתיעוד נראה מדורו אומר "לילה טוב ושנה טובה". בסרטון נוסף נראה מדורו מתקיף את טראמפ ומכנה אותו "פחדן", בעוד מרקו רוביו מציין: "אם אתה לא מכיר, עכשיו אתה מכיר". בהמשך הוצגה תמונתו של מדורו באזיקים בספינה האמריקנית, ואחר כך טראמפ צועד במסדרונות הבית הלבן, מחויך.

מי שיצא נגד המעצר הוא ראש עיריית ניו יורק החדש הפרו-פלסטיני, זוהראן ממדאני, שהביע מחאה נגד הפעולה. הוא אף צלצל לנשיא האמריקני להביע את מחאתו ומהבית הלבן נמסר: "דעתו נרשמה".

הדמוקרטים בבית הנבחרים מתכננים לקיים שיחת ועידה בצל הזעם במפלגה על פעולות הנשיא בוונצואלה.