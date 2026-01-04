במהלך ביקורו של ראש הממשלה בשבוע שעבר באחד מבתי הכנסת במיאמי פנה ג'ייק, ניצול שואה, לעיתונאי יניר קוזין ושאל אותו אם יוכל לארגן לו תמונה עם ראש הממשלה.

"אני שורד שואה, אני בן למעלה מ-100. הייתי ביערות וגם במחנות. הצלחתי לשרוד אבל איבדתי את כל המשפחה שלי, את כולם. נשארתי לבד בעולם. אני רוצה להצטלם עם ראש ממשלת ישראל וזה מאוד חשוב לי. תוכל לדבר איתו כדי שנצטלם יחד", שאל הקשיש את העיתונאי.

קוזין פנה לדובריו של ראש הממשלה וסיפר להם על הבקשה המיוחדת. לאחר מספר דקות, במהלך נאומו של ראש הממשלה הוא עצר והביט על הקשיש. "פגשתי כאן אדם בשם ג'ייק, בן 101, שורד שואה וזכיתי ללחוץ א ידו. ג'ייק קום בבקשה".

"מתוך האולם המפוצץ עד אפס מקום במאות אנשים, קם האיש הקטן והרזה הזה עם הכובע הכחול וסיכת הטלאי, נעמד מול כל הקהל ובבת אחת כולם קמים ומוחאים לו כפיים שניות ארוכות", תיאר העיתונאי את הרגעים המרגשים.