בריכוזים החרדיים הופץ בסוף השבוע האחרון ביטאון חדש של חטיבת "החשמונאים" - החטיבה החרדית בצה"ל ועורר ביקורת רבה בקרב מתנגדי הגיוס.

ב"ידיעות אחרונות" דווח כי העלון, "בחטיבה", כלל דברי תורה שכתבו מפקדי החטיבה וכן סיפורים של חיילים המשרתים בה ותמונות של פעילו מהשטח.

מטרת העלון היא להכיר לצעירים חרדים את המסלול הייחודי שנבנה עבורם בצה"ל, ולהציג את חוויות החיילים והמפקדים בחטיבה.

בבני ברק התעורר זעם גדול נגד העלון. מתנגדי הגיוס הפיצו הודעות שקראו לגבאי בתי הכנסת לבדוק האם העלון חולק אצלם ו"להוציא את החומרים המסוכנים" כדי שלא יגיעו לידי הציבור.