בית משפט השלום בחיפה האריך בשלושה ימים את מעצרו של יגאל גמליאלי, תושב חדרה בן 75, בחשד שפרסם פרסומי הסתה.

לגמליאלי אין עבר פלילי והוא התייצב לחקירה ברגע שהתבקש. עם זאת על סמך הפוסטים שפרסם ברשת והודאה שלו בפרסומם - הוחלט לעצור אותו.

אחד הפוסטים שלו כוון נגד מי שהגדיר "רוצחי המחלקה היהודית בשב"כ". גמליאלי כתב כי "הנאציזם הטהור הזה לא התחיל ברונן בר וראש המחלקה היהודית של היום. אלו שנים רבות של הסתה גבלסו נאצית לה היינו עדים, ועדיין נמשכת. רונן בר מתגלה כאחד בשושלת שטאזית גבלסית ותיקה, שונא ציונות עד תאוות רצח. ומאותרגת ע"י כל צמרת מערכת 'המשפט' הכבושה בידי מרצחים משפטיים שונאי ישראל. יהודי ציוני אמיתי לא ישקוט עד שייחקרו כל הפושעים הללו ביסודיות - כבטרור הכי חמור, פגסוס וצפונה, וייענשו במלוא חומרת הדין עפ"י ענישה על בגידה חמורה ועשיית דין בנאצים ועוזריהם".

סנגוריו של גמליאלי טענו בדיון כי מדובר בביטוי לגיטימי - גם אם הוא מושך את הלגיטימיות לכיוון קיצוני. הם התנגדו להארכת המעצר אך השופט אבישי רובס החליט להיענות לה לאחר שקבע כי "החשוד אישר כי פרסם את הפרסומים. עיון בהם מעלה, לכאורה, כי מדובר בפרסומי הסתה וקיים חשד סביר שהחשוד עבר את העבירות המיוחסות לו".