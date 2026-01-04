העיתונאי עקיבא נוביק משיב להבטחת הבחירות של יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, לפיה אם יהיה בקואליציה הבאה ידאג לסגור את ערוץ 14.

תחת הכותרת "גם אני סופג גידופים בערוץ 14. זאת לא סיבה לסתום את הפה לינון מגל" כתב נוביק מאמר בעיתון "הארץ" בו הוא מסביר לגולן שהמהלך שהוא מתכנן רחוק מאוד מהדמוקרטיה שהוא מתיימר לייצג.

"כשפוליטיקאי מעלה קמפיין, מתוכנן, להשתקת ערוץ תקשורת - הוא מנטרל ומעקר את זכותו לזעוק נגד סגירת ערוצים הקרובים ללבו, לערכיו או להשקפותיו. הדיון אינו נסוב על רמת העיתונאות בערוץ 14, אלא על זכותו לשדר ולהישמע. ובעניין זה אין למעשה צורך בדיון, כי ברור שזכותו של הערוץ להתקיים. התנהלותם הילדותית והנלוזה של שלמה קרעי או גלית דיסטל-אטבריאן איננה יכולת להתיר למתנגדיהם לנהוג כמותם", כותב נוביק ומדגיש כי "אדם לא יכול להציג עצמו כאלטרנטיבה לקרעי ובולשביקים דומים, ובאותה נשימה להבטיח שינהג כמותם. זו כל המשמעות של היות אלטרנטיבה".

לדבריו "אם רבע מיליון ישראלים רוצים לצפות בשמעון ריקלין או בעודד מנשה - זכותם. לא נתוני הצפייה הגבוהים של ינון מגל מצדיקים את קיומו על המסך. מי אתם שתחליטו במה אנשים יצפו? אני, למשל, צועק על הטלוויזיה כבר שנים, משתגע למשמע דעות שהיא משדרת. אז מה? תמיד קיים כפתור הכיבוי".

הוא מדגיש כי יש פתרונות אחרים שנמצאים בגדרי הדמוקרטיה. "השתקת קולות אף פעם לא יוצאת נשכרת. אתם סולדים מהסגנון של מגל ויעקב ברדוגו, מהתוכן בערוץ, מהשיסוי והפייק? סרבו להופיע בו. ברגע שאתם מגייסים את החוק כדי למנוע שידור, הפסדתם. קודם כל, כי אי אפשר בימינו למנוע הפצת רעיונות. שנית, כי זה לא דמוקרטי ולא הגון. חופש ביטוי נמדד בהשמעת דעות מרגיזות במיוחד. אנחנו חיים ב-2026, תנו לאנשים לשדר. גם אם דעותיהם מתועבות בעיניכם. זאת לא משמעות השם שבחרתם לעצמכם: "הדמוקרטים".