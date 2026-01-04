גורם ביטחוני בכיר אומר כי גל המחאות באיראן חריג בהיקפו ובעוצמתו. בשיחה עם גלי צה"ל אמר הגורם כי המשטר האיראני מוטרד, אך קשה לזהות את "נקודת השבירה". בישראל מעריכים כי ייתכן והמשטר ייאלץ להפנות את הקשב פנימה.

במערכת הביטחון הישראלית עוקבים מקרוב אחר גל המחאות באיראן, אך לפי שעה מתקשים להעריך מה עשויה להיות "נקודת השבירה" שתוביל להפלת המשטר האיראני.

לדברי הגורם הן מהחריגות שידעה איראן בשנים האחרונות, ולא היה להן תקדים מאז גל מחאות החיג'אב ב-2022.

עוד ציין הגורם כי נכון לשלב זה, ניכר כי השלטון באיראן נמנע מהפעלת כוח רב כלפי המפגינים, וכוחות הבאסיג' והמשטרה נוהגים לרוב בזהירות יחסית. לדבריו, הדבר בא לידי ביטוי גם במספר ההרוגים הנמוך יחסית בשלב זה של האירועים.

בישראל סבורים כי למחאות הנוכחיות עשויה להיות השפעה משמעותית על התנהלות המשטר, במיוחד בהקשר של סדרי העדיפויות והקשב שידרשו לפתח כלפי זירה הפנימית. "ייתכן שהמשטר ייאלץ 'להתכנס פנימה' ולהתמקד בעיקר בהתמודדות עם חוסר היציבות מבית", אמר הגורם.