סרן (מיל') ידידיה ליבוביץ', אח שכול ואיש מילואים פעיל, הופיע הבוקר בפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, במסגרת הדיונים סביב הצעת חוק הגיוס.

במהלך הדיון התריע ליבוביץ' מפני תוצאה הרסנית אם החוק לא יקודם, באומרו: "אני רואה את מחול השדים שמתרחש סביב חוק הגיוס ואיך מנסים לטרפד את החוק בכל מחיר. זה הולך להיות אסון נוראי אם לא יעבור החוק הזה כרגע".

ליבוביץ', ששכל את גיסו, רס"ל (מיל') שמעון אסולין, שנפל בדרום רצועת עזה במהלך מלחמת חרבות ברזל, הדגיש את המחויבות האישית של משפחתו לשירות הצבאי: "עשיתי קרוב ל-300 ימי מילואים במהלך המלחמה הזאת. כל האחים שלי, החתן שלי - כולם משרתים. אני חלק מקהילה ששקועה כולה בתוך מעגל בלתי פוסק של גיוס, חזרה ושירות חוזר".

בהמשך דבריו שיתף ברקע האישי הכואב: "אני גם באתי בתור אח שכול - אחי אלעזר נרצח לפני עשרים ושלוש שנה כשהיה בשירות צבאי. אח של גיסתי נהרג בלחימה בעזה, ועוד בן משפחה נפצע קשה. אני מכיר את המילואימניקים, את העומסים, את הסיכונים - אני חי את זה יום-יום".

ליבוביץ' התייחס גם לקולות ביקורתיים מתוך הציונות הדתית, הקוראים לאכוף שוויון מלא ומיידי בגיוס, והשיב, "סבבה, אני רוצה. יש לי הרבה חלומות. אבל אם אנחנו רוצים שזה יקרה בפועל - זה לא קורה בזבנג וגמרנו. מהיום כל החרדים שהתגייסו עוד חמש דקות? חברים, זה לא עובד ככה - גם אם תקפצו על הראש, זה לא יקרה".

בהמשך דבריו הבהיר כי הפלת החוק עלולה להוביל לפגיעה ישירה בצה"ל ובמערך המילואים, ואמר: "מי שמפיל עכשיו את החוק - מחליש את הצבא. הוא גורם לכך שחיילים לא יתגייסו, שהחרדים לא יתגייסו, ושצה"ל יישאר מוחלש".

לשאלת עיתונאים מה הוא מבין בחוק ששרים מסוימים, כדוגמת השר סופר, אינם מבינים, השיב: "אפשר לשאול את השר סופר בעצמו - אני חבר טוב שלו - אבל מה שאני מבין זה שיש תהליכים".

בסיום דבריו חזר והדגיש את עמדתו העקרונית, לפיה שינוי משמעותי במבנה הגיוס חייב להתבצע בהדרגתיות: "אם אנחנו רוצים שזה יקרה בפועל - זה לא קורה בזבנג וגמרנו. אי אפשר לראות את כל החרדים מתייצבים בבקו"ם תוך חמש דקות. זה תהליך".