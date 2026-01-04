בפעילות לילית של שוטרי המחוז הצפוני, נעצר רופא תושב עראבה, החשוד ברצח אחיו, לאחר שביצע ירי בעיר בסמוך לשעות הבוקר המוקדמות.

האירוע החל כשהמשטרה קיבלה דיווח על רי בעיר עראבה, בו נפצע אדם באורח קשה. צוותי חירום מיהרו לפנות את הפצוע לבית החולים, שם נקבע מותו.

לאחר קבלת הדיווח, פעלו שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי לאיתור החשוד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

בתוך זמן קצר, ולאחר סריקות נרחבות, הצליחו השוטרים לאתר את הרופא החשוד בדירת מסתור בעיר עראבה, שם הוא נעצר. במהלך המעצר, נתפס אקדח שקשור לאירוע הירי.

בהודעת המשטרה נמסר כי במהלך החקירה ייבדקו כל הראיות והחשדות, ובסיומה יובא החשוד לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.