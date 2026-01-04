צעירה איראנית בת 26 בשם מאטה, פרסמה הלילה (ראשון) סרטון בו פנתה ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו ומבקשת את תמיכתו בהפגנות נגד המשטר האיראני.

בסרטון, שפורסם ושותף ברשתות החברתיות, אמרה מאטה: "הבטחת פעם שאם נצליח לצאת למאבק, תעמוד לצידנו ותתמוך בנו. אנו מקווים בכל ליבנו שתקיים את הבטחותיך ותעמוד לצידנו".

"אני מפרסמת את הסרטון הזה בתקווה ובאמון. אנחנו מבקשים את תמיכתך ועזרתך בדיוק כפי שהעם האיראני עמד לצידך במהלך המתקפה ב-7 באוקטובר. אנחנו עומדים בפני אתגרים קשים וצעירים במדינתנו נהרגים על ידי הרפובליקה האסלאמית", הוסיפה.

הפנייה מגיעה ברקע המחאות נרחבות שמתרחשות ברחבי איראן, בהן המפגינים מביעים את התנגדותם למשטר בשל האינפלציה הגואה, יוקר המחיה והדיכוי הפוליטי.

במהלך ההפגנות הלילה, אחד המפגינים בעיר שיראז השתמש בלהביור מאולתר נגד כוחות הביטחון, בעוד שבמקרה אחר, שוטרים ירו לעבר מפגינים ברובי ציד.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם בסוף השבוע רשת החברתית שלו איום מפורש נגד המשטר האיראני, והזהיר כי אם יימשכו הירי וההרג של מפגינים, ארה"ב תסייע להם.

מנגד, המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הגיב לטראמפ והצהיר כי "איראן לא תיכנע ותהיה מוכנה להתמודד עם האויב".