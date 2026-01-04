נתניהו נושא דברים בישיבת הממשלה רועי אברהם, לע"מ; סטילס: מעיין טואף

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את ישיבת הממשלה היום (ראשון) בהצהרה על התמיכה של מדינת ישראל במאבק של העם האיראני נגד שלטון האייתולות, וציין כי ייתכן שהרגע הנוכחי מהווה את "השלב שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו".

נתניהו סיפר על ביקורו ההיסטורי אצל הנשיא טראמפ, שהתקיים ערב השנה החדשה, בו שוחחו על ההתפתחויות באזור, כולל המצב בעזה ובאיראן. במהלך הפגישה עם טראמפ, שוחחו השניים על נושא ההתמודדות עם חמאס, והנשיא האמריקני חזר על עמדתו לפיה "התנאי ההכרחי הוא שהחמאס יתפרק מנשקו".

בנוגע לאיראן, נתניהו חזר על העמדה המשותפת עם ארה"ב לפיה יש למנוע מאיראן את המשך ההעשרה הגרעינית, ולפקח על אתרי הגרעין שלה בצורה הדוקה. הוא ציין את התמיכה המוחלטת של מדינת ישראל במאבק האיראני לחופש, חירות וצדק. "אנחנו כמובן מזדהים עם זה. ממשלת ישראל, מדינת ישראל, והמדיניות שלי. אנחנו מזדהים עם המאבק של העם האיראני, עם השאיפות שלו לחופש וחירות וצדק. ויתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו".

בנוסף, נתניהו התייחס גם למצב בוונצואלה, והביע תמיכה בפעולה האמריקנית נגד ניקולס מדורו. "באמריקה הלטינית כרגע יש מהפך שאנחנו רואים אותו, וכמה וכמה מדינות שחוזרות לציר האמריקני ולא במפתיע גם לקשר עם מדינת ישראל. אנחנו מברכים על כך, אנחנו מברכים את הנשיא טראמפ על החלטתו, גם מצדיעים לכוחות הצבא האמריקנים שביצעו מבצע מושלם. אנחנו יודעים להעריך דבר כזה".