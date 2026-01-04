השר בצלאל סמוטריץ' מגיב לדברים של השופט בדימוס ברק בהפגנת מחאת קפלן אמש ודוחה אותם תוך ביקורת חריפה.

"אהרון ברק לא למד דבר מאירועי הפילוג והמחלוקת שקדמו לטבח הנורא ביותר שבוצע בעם היהודי מאז השואה. הוא חוזר להסית בשקרים, לזרוע פחד וללבות שנאה, כדי להביא לכאוס ולפגוע במדינת ישראל", כתב סמוטריץ' בחשבון ה-X שלו.

הוא הוסיף "ברק וחבר מרעיו ניסו ומנסים להפוך את ישראל למדינה שנשלטת בידי אדם אחד בלבד - נשיא בית המשפט העליון - ואנחנו נחושים למנוע זאת, לשמור על הדמוקרטיה ולהשיב את הריבונות לעם".

ברק טען אמש "אנחנו כבר לא דמוקרטיה ליברלית, וזה לא קרה באירוע דרמטי וחד פעמי. זהו תהליך שבו היבטים מהותיים של הדמוקרטיה, נמצאים תחת התקפה קשה והדמוקרטיה נחלשת".

לדבריו, "המשטר שלנו כעת הוא שלטון של רשות פוליטית אחת שנשלטת בפועל על ידי אדם אחד, אותו אדם שולט בממשלה ושולט בכנסת. זהו ראש הממשלה".

אהרן ברק: "אנחנו לא דמוקרטיה" ללא קרדיט

בנוגע לרפורמה, אמר ברק כי "כדי ששליטה זו תהא מלאה יש להשתלט גם על הגוף היחיד שיכול לבקר את השלטון - בית המשפט. לא פלא הוא שהשלב הראשון של המהפכה המשטרית, התרכז במינוי שופטים ובכוחם לפסול חקיקה ופעולות של הממשלה. כאשר בית המשפט הוא 'שלנו', שוב לא יתקיים שלטון החוק בשלטון. תחתיו יבוא שלטון השלטון בחוק".

הוא הדגיש: "בית המשפט בכוחות עצמו, לא יוכל לאורך זמן למנוע את ההתדרדרות שלנו. רק העם - זה העומד במרכז הדמוקרטיה הליברלית - יכול לעצור את ההתדרדרות".