בית המשפט המחוזי בחיפה גזר 11 שנות מאסר על שני מחבלים שהשתתפו בלינץ' על רכבה של משפחה יהודית במהלך מבצע שומר החומות, לאחר שהמשפחה טעתה בדרכה ונכנסה לכפר ערבי בוואדי ערה.

בנוסף, המחבלים יישאו בתשלום פיצויים בסך 150,000 שקלים למשפחה. מחבל נוסף, שהשתתף אף הוא במתקפה, נידון לשבע שנות מאסר ולתשלום פיצוי של 75,000 שקלים.

המחבלים הורשעו בעבירה של מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה.

עו"ד חיים בלייכר, שייצג את המשפחה מטעם ארגון חוננו, מסר: "מדובר באירוע טרור קשה ומזעזע ביותר נגד משפחה צעירה, כאשר המון מוסת ניסה לרצוח אותם בשל היותם יהודים. הפסיקה כאן משדרת החמרה בענישה מול אותם מחבלים, ואנו מברכים על כך. אנו מצפים שמגמת ההחמרה תימשך, וכל מי שהיה שותף למעשי הטרור ייענש בעשרות שנים של מאסר כדי להביא להרתעה מוחלטת וחד משמעית מול אותם טרוריסטים ותומכיהם".