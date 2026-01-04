נבחרות הקריקט של אוסטרליה ואנגליה, יחד עם עשרות אלפי צופים באצטדיון מלא בקהל בסידני, העניקו כבוד ותשואות לשני הגיבורים מהטבח בחוף בונדי בחנוכה.

אחמד אל-אחמד, המוסלמי שהתנפל על המחבל סאג'יד אכרם והצליח לנטרף אותו תוך שהוא נפצע קשה מירי, הגיע לאצטדיון בסידני לקראת משחק הקריקט בין נבחרות אוסטרליה ואנגליה. יחד איתו הגיעה הילדה חיה דדון בת ה-14, שהגנה על שני ילדים קטנים במהלך הירי, והצילה את חיים.

אל-אחמד הגיעה כאשר הוא חבוש בידו, ודדון הגיעה לאצטדיון על קביים, זכר לפציעות הקשות של שניהם מהטבח בחנוכה שגבה את חייהם של 15 בני אדם.

מיד עם כניסתם לאצטדיון קמו עשרות אלפי הצופים והריעו להם ממושכות, כאשר שניהם נראו נרגשים במיוחד מהמעמד. שמותיהם של 15 קורבנות המתקפה התנוססו על מסכי ענק באצטדיון תחת המילים "לנצח בליבנו".

בראש התהלוכה למגרש עמדו עובדי כוחות החירום של אוסטרליה שהגיעו ראשונים לזירת הטבח, ביניהם פרמדיקים, רופאים, ושוטרים מקומיים, שחלקם הגיעו לסייע בזירת הטבח כאשר לא היו בתפקיד. גם חברי הקהילה היהודית היו במשלחת שהגיעה לאצטדיון על מנת לקבל את הכבוד מעשרות אלפי האוהדים.

מיד עם העלייה למגרש, אמר הכרוז באצטדיון כי "תודה לכולם. תודה ששיתפתם את הכרת התודה שלנו על השירות המדהים שאנשים אלה ורבים אחרים סיפקו. אנו מודים לכולכם על המשך הטיפול בקהילה שלנו בתגובה לטרגדיה הזו. תודה".