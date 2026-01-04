על דבריו הקודרים של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, אודות קיצה של הדמוקרטיה הישראלית, מגיב בראיון לערוץ 7 המשפטן, הרב ד"ר חיים שיין.

"אהרון ברק צודק שהדמוקרטיה הישראלית בסכנה, אבל לא מהכיוון שהוא מתכוון אליו. הדמוקרטיה הישראלית בסכנה כי קבוצה קטנה, שמעולם לא נבחרה, מנסה להשתלט ולנהל את ישראל באופן לא דמוקרטי בעליל. הקבוצה הזו, שמרוכזת בבית המשפט העליון לדורותיו, סוברת שהבוחרים מוגבלים בתבונתם, לא מסוגלים לקבל החלטות ולנהל מדינה, ולכן מערכת המשפט היא שאמורה לקבל החלטות במקומם. זהו קיצה של הדמוקרטיה. מי שמסכן את הדמוקרטיה הם אותם שחשובים שהם נולדו לשלטון למרות שמעולם לא נבחרו", אומר שיין.

את דבריו מרחיב ומדגיש ד"ר שיין: "כאשר הגוף הנבחר, הכנסת, או הממשלה, מנסה לחוקק חוקים ולקדם יוזמות, וממול יש בית משפט עליון שלא מאפשר זאת באמצעות שימוש טוטליטרי בבג"ץ, זו פגיעה בדמוקרטיה. אי אפשר לנהל מדינה כשהגוף הנבחר צריך לשאול את עצמו על כל החלטה שהוא מבקש לקבל מה יחליטו כמה שופטים בבית המשפט העליון. זו לא דמוקרטיה. הכנסת נבחרה כדי להנהיג, הממשלה נבחרה כדי להוביל, ולא יכול להיות שבמדינה דמוקרטית תהיה תחרות על ההובלה".

"בית המשפט העליון יכול להתערב במקרים חריגים, אבל לא לקבוע נוהל שכן, לא לקבוע איפה תעבור גדר ההפרדה ולא להחליט בהליכות חיינו הבסיסיות ביותר. זה לא יעלה על הדעת", אומר שיין.

בהתייחס לטענתו של אהרון ברק ולפיה אדם אחד, נתניהו, מבקש להשתלט על המערכת היחידה היכולה לבקר את השלטון, מערכת המשפט, ובכך הוא דורס את הרעיון הדמוקרטי, אומר שיין כי "הדבר שמפריע ביותר לשמאל הישראלי, ואני כולל בתוכו רבים משופטי העליון, הוא שבא אדם ששמו נתניהו, שכביכול היה אמור להשתייך אליהם, אדם מלומד שמדבר אנגלית טובה, ופתאום, יחד עם קבוצה שבעיניהם הם בבונים, הוא משתלט על המדינה של אבא שלהם, ועל זה הם לא מוכנים לסלוח. לכן הם עושים כל מאמץ לפגוע בבנימין נתניהו. הם עושים את זה כבר שנים, אבל זה לא עוזר להם, ובכל בחירות הוא נבחר שוב. אני סבור שגם בבחירות הבאות הימין ינצח בגדול. זה מטריף את דעתם והם עושים כל מאמץ לסכל את זה".

שיין קובע כי בניגוד לעמדת אהרון ברק, "אף אחד לא מנסה להשתלט על בית המשפט העליון. בית המשפט העליון מנסה להשתלט על המערכת הציבורית־פוליטית בישראל, מה שלא יעלה על הדעת. בין הרשויות צריך להתקיים ריסון. כל רשות אחראית למערך שלה, ולא ייתכן שרשות שופטת מנסה לנגוס מהרשות המחוקקת והרשות המבצעת ללא הסדר חוקי. אין מצב כזה בעולם. לא יכול להיות שיבוא נשיא בית משפט עליון לשעבר ויקבע שחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הוא החוקה של ישראל. אין דבר כזה בעולם שנשיא עליון יקבע מהי חוקת המדינה מבלי שהדבר הובא להכרעת הציבור".

בהתייחס לטענת ברק ולפיה אין בישראל שוויון זכויות וחובות אזרחי כלפי ערבים, ומנגד בסוגיית גיוס החרדים, אומר ד"ר שיין: "ברור שבדמוקרטיה כולם אמורים להיות שווים, אבל השוויון נקבע בחוק, ומי שאחראי לחוק הוא הכנסת. אם יש תופעות שהן פגיעה חמורה בשוויון, הכנסת היא זו שצריכה להתמודד, והיא תתמודד, אבל בית המשפט העליון לא יכול לקבוע לכנסת מה היא תחוקק ומה לא, אלא במקרים חריגים ויוצאי דופן. שבעים שנה לא גייסו בחורי ישיבה, איפה הם היו כל השנים האלה? למה הם לא אמרו כלום? למה ב־1970, בבג"ץ בקר על גיוס בני הישיבות, בית המשפט העליון אמר שזה לא מקום שבית המשפט אמור להתערב בו, והוא אכן לא התערב, עד שהגיע אהרון ברק לבית המשפט העליון, ואז גיוס בני הישיבות נדון, וגם אז הוא לא הוכרע".

"יש כאן תהליכים חברתיים, מדיניים וחקיקתיים. צריך סבלנות והדברים האלה יוסדרו. אי אפשר בכוח", משוכנע שיין. "אי אפשר להשתמש בנושאים האלה של גיוס בני הישיבות להפלת שלטון הימין. זו הרי המטרה".

עוד ביקשנו את התייחסותו של ד"ר שיין לקריאתו של אהרון ברק לציבור לצאת להפגין ולמחות, ובכך למנוע ולסכל את מהלכי החקיקה של שר המשפטים, יריב לוין, כדי להגן על הדמוקרטיה מפני המהפכה המשטרית, כהגדרתו. "זו קריאת שווא שאין לה השפעה על כלום. רוב הציבור בישראל איבד את התמימות. הציבור כבר לא אוכל את הרעיון שכאילו יש שומרי סף שהם אמורים לנהל את הכול. שומרי הסף יהיו שומרי סוף, הם מביאים את הדמוקרטיה הישראלית לסוף. ההפגנות הולכות ומתמעטות והציבור מבין את האמת. השיבוש בין המערכות יגיע לקיצו".

"ההתנהלות של אהרון ברק נובעת מכך שהוא רואה איך מפעל חייו קורס וטובע במים. הוא חשב שהוא ינהל את המדינה, שהמשפט ינהל את המדינה, והדבר הזה קורס. ולכן בגילו המופלג, ואני מאוד מעריך את יכולותיו, הוא מתבטא בצורה כזו. איפה נשמע שופט עליון, בתפקיד או בדימוס, שיקרא לאנשים להפגין? לכן אני מצפה ממנו להפגין איפוק", אומר שיין, ומדגיש בתום דבריו כי הוא עצמו חש "מאוד אופטימי. הדברים הולכים ומתוקנים. אני פוגש אנשים שעמדותיהם עמדות שמאל והם מבינים מה קורה פה, ולכן אני אומר שיש תקווה, ומדינת ישראל תנצח ותוביל".