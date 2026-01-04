השר יצחק וסרלאוף טען בישיבת הממשלה היום (ראשון) כי חיזבאללה פעל באמצעות ערבים ישראלים לרכישת דירות בקרית שמונה בתקופת המלחמה, זאת במטרה לנסות להשתלט על העיר מבפנים.

ראש הממשלה נתניהו הורה לכנס את ועדת השרים לנגב ולגליל ולהציג תוכנית מקיפה לשיקום ולצמיחה של קריית שמונה.

ראש העיר קריית שמונה אביחי שטרן הגיב לדברים "בוודאי שגם חיזבאללה מבין את המיקום הייחודי והחשיבות האסטרטגית של קריית שמונה, והיה שמח לערער אותה מבפנים ומבחוץ. ייתכן שהוא ניסה. ממה שאני מכיר, זה לא צלח".

לדבריו "תושבי קריית שמונה מוכיחים שוב מאיזה חומר חזק הם עשויים וזו הסיבה. להפך: ההתיישבות בקריית שמונה מתחזקת, ובאופן ברור דווקא מכיוון מגזר הציונות הדתית ומשפחות שמגיעות לעיר מתוך אהבה, שליחות ואמונה, ובוחרות לבנות כאן בית. המציאות של קריית שמונה מחייבת את ממשלת ישראל לפעול עכשיו".

שטרן קרא לממשלה לפעול באופן משמעותי יותר עבור עירו. "לא בהצהרות ולא בעתיד הרחוק אלא בהחלטה ייעודית, מיידית וברורה לחיזוק קריית שמונה כלכלית, קהילתית וביטחונית, בשל משמעותה האסטרטגית לציונות ולביטחון מדינת ישראל. חיזבאללה מבין את זה וכדאי שגם ממשלת ישראל תבין את זה. אני מודה לשר וסרלאוף על העשייה והמחויבות למען קריית שמונה, אך לצד זאת אומר בצורה חד-משמעית: קריית שמונה חייבת החלטת ממשלה ייעודית עכשיו. כל דחייה נוספת מסכנת את עתיד העיר ואסור שזה יקרה".