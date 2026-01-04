המשטרה החליטה לסגור בשל חוסר בראיות את תיק החקירה שנפתח נגד עיתונאי חדשות 13, אביעד גליקמן, שנחשד כי דחף עובדת בצוות של אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, בבית המשפט.

גליקמן, שנחקר במשטרת מחוז תל אביב במשך כשעה. הוא הכחיש את הטענות נגדו, והודיע כי בכוונתו להגיש ערר על ההחלטה ולבקש כי התיק ייסגר מחוסר אשמה.

כזכור, גליקמן זומן לחקירה בעניין ביולי, אך אז החקירה בוטלה לאחר פנייה של חדשות 13 ליועצת המשפטית גלי בהרב־מיארה, שטענה כי חקירתו תיחשב לפגיעה בחופש העיתונות.

העיתונאי טען כי במהלך האירוע, שנמשך במהלך דיון בבית המשפט, הוא ניסה "לפלס את דרכו" ביציאה מאולם בית המשפט על מנת לצלם את שרה נתניהו.