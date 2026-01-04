בית משפט השלום בתל אביב הורה היום (ראשון) להרחיב את צו ההרחקה שהוצא נגד פעיל הימין, מרדכי דוד, מעיתונאי חדשות 12, גיא פלג, משני מטרים ל-50.

ההוראה התקבלה לאחר שפלג הגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה שניתנה בנובמבר. שופט השלום, גד מינא, נימק את החלטתו בכך ש"דוד הוכיח במעשיו שלא ניתן לסמוך על כך שיקפיד לקיים את הצו".

לדברי השופט מינא, "הרושם שנוצר הוא שדוד פירש את הצו ככזה שמתיר לו להטריד את פלג ממרחק של שני מטרים. זה לא הצו שניתן. כפי שקבעתי, 'הבעת מחאה אינה מהווה היתר לאיום או הטרדה'".

עורכי דינו של פלג, צירפו תיעודים מתקרית שהתרחשה בחודש שעבר, בה התחקה דוד אחרי פלג כשהוא יצא מבית המשפט למכוניתו. לפי הבקשה, דוד הפר את צו ההרחקה, כאשר הטיח בפלג "זכותי לחסום לך את האוטו, אני שומר על השני מטר", ונצמד לחלק האחורי של מכוניתו ולא אפשר לו לצאת מהחניה. "דרוס אותי, דרוס", אמר לו דוד.

הצו המקורי קבע כי אסור לדוד ליצור קשר או להטריד את הכתב, אך בהחלטה מלפני חודשיים סירב מינא להיעתר לבקשת פלג להרחיב את ההרחקה ל-500 מטרים וציין כי "מדובר בבקשה מרחיקת לכת שלא לצורך".