דובר ש"ס, אשר מדינה, אמר היום (ראשון) בריאיון בקול ברמה כי מפלגת "ש"ס לא תצביע על תקציב המדינה בלי שחוק הגיוס עובר בקריאה שניה ושלישית".

לדבריו, "חוק הגיוס מבחינת הציבור החרדי הוא הכי מרחיק לכת שאפשר לעלות על הדעת, בעזרת השם נתמוך בחוק כי זה הדבר היחיד שיציל את עולם התורה. הדבר היחיד שיעצור את המעצרים זה לא הפגנות - אלא חוק".

הוא גם הוסיף כי "ההודעה החריפה האחרונה שהוצאנו נגד בג"ץ מספרת את הסיפור כולו. בעבר דרעי לא היה מאשר להוציא דיבורים כאלו חמורים נגד מערכת המשפט. עכשיו אנחנו כבני ערובה, ובעיקר ש"ס".

נזכיר כי חוק יסוד הכנסת קובע כי יש לאשר את תקציב המדינה עד סוף חודש מרץ אחרת הכנסת מתפזרת באופן אוטומטי. מדינה הציב בשם מפלגתו אולטימטום לראש הממשלה לפיו יש לחוקק את חוק הגיוס עד תומו בתוך פחות מחודשיים.