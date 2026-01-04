ד"ר ארז ברנבוים (61) נכנס לתפקידו כמנכ"ל מרכז רפואי רבין, המאגד את בתי החולים בילינסון והשרון מקבוצת כללית.

בתפקידו האחרון כיהן כמנכ"ל בית החולים הציבורי אסותא אשדוד, שם והיה אחראי על כלל ההיבטים הקליניים, התפעוליים, הכלכליים והאסטרטגיים של המוסד. במסגרת תפקידו הוביל תהליכי שיפור איכות ובטיחות הטיפול, התייעלות תפעולית ופיתוח שירותים רפואיים, תוך ניהול צוותים רחבי היקף.

בעבר שימש כמנכ"ל בית החולים הגריאטרי בית רבקה והיה אחראי על טיפול מתקדם לאוכלוסייה מבוגרת, ניהול משאבים והתאמת שירותים אמבולטוריים לצרכי מטופלים מהקהילה.

עוד כיהן בעבר כסגן מנהל המרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, והיה שותף להנהלה הבכירה בניהול תחומי ליבה מרכזיים, בהם מערך האשפוז, חדרי הניתוח והמלר"ד, וכן בגיוס ומסלולי פיתוח לרופאים.

"אני נרגש ומלא תחושת שליחות עם קבלת האחריות על ניהול מרכז רפואי רבין - בתי החולים בילינסון והשרון. מדובר במרכז רפואי מוביל, בעל מסורת ארוכת שנים של מצוינות רפואית, מחקרית ואנושית. יחד עם הצוותים המסורים, נפעל להמשך פיתוח השירותים הרפואיים, חיזוק איכות ובטיחות הטיפול והובלת חדשנות לטובת המטופלים והקהילה", אמר ברנבוים.