שנתיים ושלושה חודשים מאז נפלה ביתו רוני בקרב על בסיס נחל עוז, ב-7 לאוקטובר, אייל אשל משיק ספר חדש בשם "אבא בא" החולק עם הקוראים את קורותיו ב-34 הימים, בין יום האסון ליום בו הרב הראשי לצה"ל צעד על שביל ביתו והודיע לו כי נספתה באסון.

את הספר, שיראה אור בהוצאת סלע מאיר, ערכה היוצרת והסופרת גלילה רון-פדר-עמית, שעבדה עם אשל באופן אינטנסיבי והדוק במרתון של שלושה חודשים.

אשל אמר: "אני נרגש מאוד להשיק את ספרי "אבא בא". זהו ספר שמספר על מסע כפול שעברנו מאז שהקשר עם רוני נותק בבוקר השבעה באוקטובר: הניסיון להבין מה עלה בגורלה, ואיפה נמצאת החיילת שעד לפני רגע ישבה מול מסכי חמ"ל התצפיתניות וצעקה "פרש טורקי"; והניסיון להבין איפה המדינה שלי, המדינה שחשבתי שאני מכיר, ואיפה אלו שהיו אמורים לשמור על רוני ולשמור עלינו, ומאז קולם לא נשמע".

רון פדר-עמית הוסיפה "בדרך כלל אינני עורכת, אבל כאשר התבקשתי לערוך את סיפורו של אייל אשל, לא יכולתי לסרב". כמו רבים, גם אני נחרדתי מגורלן של התצפיתניות מנחל עוז, כאבתי את כאב משפחותיהן והרגשתי שהן הבנות של כולנו. במשך 34 ימים לא ידעו הוריה של רוני אשל מה עלה בגורלה, ועשו הכל כדי 'לברוח מבשורה'. בעריכת הספר אבא בא הזדהיתי, בכיתי וחייתי מחדש את הסיוט יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, ובעיקר הידהדו בי המילים של אברהם שלונסקי: 'נדרתי הנדר לזכור את הכל, לזכור ודבר לא לשכוח'".

רותם מ. סלע, מו"ל הוצאת סלע מאיר, סיכם "היצירה החשובה, הסוחפת והכואבת של אייל אשל, היא מסמך שצריך לקרוא כל ישראלי שמאמין שצריך תיקון ואפשר לתקן. איל אשל יצא בל כורחו למסע ב-7 באוקטובר, מסע לאיתור והצלת ביתו, שהפך למסע לתיקון המדינה אותה הוא אוהב ובה הוא מתעקש להמשיך להאמין. אני מאמין שהסיפור המטלטל והבלתי נתפס שלו, שנכתב מהלב ונערך ביד אמן, יכנס לליבותיהם של הישראלים, ויסייע בעיבוד והצמיחה מתוך האסון והמלחמה".