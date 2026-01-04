השופט בני שגיא, נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, נהרג הערב (ראשון) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 6, סמוך לאל עזי ולכפר מנחם.

שגיא, בן 54, רכב על אופנוע כאשר נפגע מרכב פרטי שעלה מהשטח. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את רוכב האופנוע כשהוא שוכב על הכביש, מחוסר הכרה וללא סימני חיים.

שגיא יובא למנוחות מחר בשעה 15:00 בבית העלמין קריית שאול בתל אביב.

מהמשטרה נמסר כי על פי החשד, רכב שעלה מהשטח פגע בשגיא. בוחני תאונות דרכים של תחנת קריית מלאכי חוקרים את נסיבות התאונה.

הפראמדיקים רועי חזי, צבי זילברמן והחובש מאיר אביבי מיחידת האופנועים של מד"א סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת במעורבות רוכב אופנוע ורכב. כשהגענו למקום התאונה ראינו את רוכב האופנוע שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קריטית, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

פראמדיק מד"א צביקה זילברמן על התאונה תיעוד מבצעי מד"א

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין ספד: "קיבלתי בתדהמה ובצער רב את הידיעה על מותו בטרם עת של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כב' השופט בני שגיא. הנשיא שגיא היה משפטן מבריק, שופט יוצא דופן, אהוד ומוערך על ידי עורכי דין ומתדיינים כאחד. הנשיא שגיא קיבל על עצמו את המשימה המורכבת של ניהול בית המשפט המחוזי בבאר שבע, והפך אותו כבר בראשית כהונתו לבית משפט שנהנה מאמון ציבורי רחב".

לוין הוסיף: "הנשיא שגיא היה בעל יכולות ניהול יוצאות דופן ויחסי אנוש נדירים. כל אלה, לצד ידע מקצועי רחב, הקנו לו מעמד של סמכות מקצועית וניהולית, הן בקרב עמיתיו השופטים, הן בקרב עורכי הדין, והן בקרב כלל הציבור שנחשף לעשייתו. הנשיא שגיא יחסר מאוד למערכת המשפט בכלל, לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בפרט, ולי באופן אישי. אני שולח תנחומים מעומק לבי למשפחתו, לחבריו ולעמיתיו. יהי זכרו ברוך".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב: "המום וכואב על מותו הטראגי של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט בני שגיא. השופט שגיא היה משפטן מבריק וחד תפיסה, שופט אדיר ששילב ידע מקצועי עצום עם יושרה יוצאת דופן. התרשמתי מרחוק כל העת מהתמהיל הנדיר שהוא שיקף: שופט בעל שיעור קומה וסמכותי, עם סיפור אישי מרגש, שהיה ידוע בראש ובראשונה כאדם ערכי, עניו וטוב לב, אשר ראה תמיד את האדם שעומד מולו ושאף לשלום ולגישור. מערכת המשפט איבדה היום את אחד מטובי בניה ומנהיגיה. אני שולח חיבוק חם ותנחומים עמוקים למשפחתו האהובה ולכל מוקיריו".

שרת המשפטים לשעבר איילת שקד מסרה: "אבידה גדולה למערכת המשפט בישראל. השופט בני שגיא היה מהשופטים המוערכים והטובים במערכת - מקצועי, הגון ואנושי. בניהולו את בית המשפט המחוזי בבאר שבע הפגין שילוב של מנהיגות, רגישות ומקצועיות".

איילת שקד על הטרגדיה ללא קרדיט

ח"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, ספד: "קיבלתי בצער ובכאב עמוק את הבשורה הטרגית על פטירתו בטרם עת של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כבוד השופט בני שגיא, שנהרג בתאונת דרכים. השופט שגיא היה מן הדמויות הבולטות והמרשימות במערכת המשפט, משפטן חד מחשבה, שופט יסודי ומעמיק, ואדם שזכה להערכה רחבה מצד עמיתיו, עורכי הדין והציבור. יכולות הנהגתו, יושרתו המקצועית ויחסי האנוש יוצאי הדופן הציבו אותו כסמכות טבעית וכמנהיג משפטי מוערך. פועלו הותיר חותם משמעותי על בית המשפט המחוזי בבאר שבע ועל מערכת המשפט כולה. מותו הוא אבדה כבדה למדינת ישראל ולמערכת המשפט. אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו ולכל חבריו".

יו"ר ועדת הפנים וחבר הועדה לבחירת שופטים ח"כ יצחק קרויזר מסר: "קיבלתי בצער רב את הידיעה הקשה על מותו הטרגי של ידידי בני שגיא ז"ל, נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע. את בני הכרתי במסגרת עבודתנו המשותפת בוועדה לבחירת שופטים, וכן במפגשים מקצועיים שונים, לרבות במרכזי ההערכה. בני היה משפטן מוערך, אדם רציני, שקול ומסור, שפעל כל ימיו לחיזוק מערכת המשפט ולשירות הציבור. בשעה קשה זו אני משתתף בצערה הכבד של משפחתו, חבריו ועמיתיו, ושולח תנחומים כנים".