נער בן 13 נפצע הערב (ראשון) באורח קל מפגיעת רכב סמוך ליישוב עטרת שבבנימין.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים כשהוא סובל מחבלה קלה בידו.

לאחר פריקת מצלמות וחקירה ראשונית של גורמי המודיעין, מסתמן כי הפגיעה היא תוצאה של תאונת פגע וברח, ולא על רקע לאומני.

חובשת רפואת חירום במד"א, אורלי שלמה, סיפרה: "הביאו אלינו את הפצוע, נער בן 13, שהיה בהכרה מלאה. הוא סיפר לנו שרכב פגע בו ועזב את המקום".

היא הוסיפה: "התחלנו לבצע הערכה רפואית ראשונית, והבחנו שהוא סובל מחבלה קלה בידו. תוך מתן טיפול רפואי ראשוני, פינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קל".

כוחות צה"ל שהוזעקו למקום פתחו בפעילות מבצעית. הכוחות מבצעים חסימות, מכתרים את רמאללה וביר זית וסורקים במרחב אחר החשוד. מצה"ל נמסר כי "נסיבות האירוע בבדיקה".