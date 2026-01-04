היחידה הבינלאומית של זק"א עדכנה כי זוהתה גופתה של שרלוט נידהאם, האזרחית הישראלית בת ה-15 שנעדרה באסון באתר הסקי Crans-Montana בשווייץ.

צוותי זק"א ממשיכים לפעול בזירה המורכבת, תוך שיתוף פעולה עם המשטרה, גורמי ההצלה והביטחון השווייצרים ונציגי הקהילה היהודית.

מפקד זק"א אירופה ומפקד הצוות בזירה נחמן דיקשטיין אמר: "זהו רגע כואב וקשה מאוד. אנו ממשיכים לפעול כאן יחד עם כלל הגורמים, הרשויות המקומיות, נציגי הקהילה היהודית והנציגות הישראלית, כדי לוודא שכל שלב מתבצע ברגישות ובכבוד הראוי לנפטרים ולמשפחותיהם".

מוקדם יותר זוהו שתי האחיות היהודיות אליסיה בת ה-15 ודיאנה בת ה-14 גונסט לגוניקו אשר נספו באסון השריפה שאירע ביום חמישי האחרון בבר בקראנס-מונטנה בשוויץ.

הקהילה היהודית בלוזאן מסרה כי "בצער רב אנו מודיעים על מותן של אליסיה ודיאנה, שנספו באופן טרגי בשריפה. הקהילה שותפה לצער המשפחה ותעמוד לצדה בכל הנדרש".