רמ"ט יו"ר "יהדות התורה" ח"כ יצחק גולדקנופף, מוטי בבצ'יק, יצא הערב (ראשון) במתקפה חריפה נגד פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו - בעקבות דיווח שהשמיע האחרון בשידור, ולפיו בבצ'יק מקיים מגעים עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

בבצ'יק הגיב כי מדובר ב"בדיות שמפיץ מר ברדוגו" והבהיר: "שקר וכזב. לא פגשתי את בנט ולא מי מאנשיו. אולי, מר ברדוגו, הגיע הזמן להעמיד דברים על דיוקם ולזכור שהציבור החרדי הוא זה שהחזיר את בנימין נתניהו לשלטון פעם אחר פעם".

בהמשך דבריו, בחר בבצ'יק למנות שורה של תחנות פוליטיות הממחישות לדבריו את מידת התמיכה החרדית בנתניהו לאורך השנים - אך גם את תחושת האכזבה מממשלת הימין הנוכחית.

"החל משנת 2009 כשסגר ברית עם ליצמן ואלי ישי עוד לפני הבחירות, ובוא נדלג על שנת 2013 שבה הוא לא היסס לזרוק את השותפים החרדים לכלבים ברגע שהדבר שירת אותו, ועד 2015 כשליצמן מעדכן אותו על הניסיונות לגנוב לו את הממשלה והוא מפטר את ציפי לבני ורץ לבחירות בשיתוף פעולה מלא איתנו".

"מאז 2020 הוא רדף אחרי הציבור החרדי כדי להבטיח חתימה על ה'גוש'", כתב, "אבל המציאות כיום, אחרי שלוש שנים של ממשלת ימין מלא מלא - היא סטירת לחי מצלצלת: נושא 'תורתו אומנותו' לא הוסדר, רפורמת 'אופק חדש' תקועה, והציבור שנתן לו את המפתחות לשלטון מוצא את עצמו מופקר מול הבטחות שלא מומשו".

לדבריו, המסקנה ברורה: "הנאמנות של הציבור החרדי נוצלה ללא כל תמורה".