תנועת "בידינו למען הר הבית", הפועלת לשימור המורשת היהודית בהר הבית, דאגה לשימור שרידי המקדש בסיוע רשות העתיקות.

בעקבות דיווחים של פעילי התנועה בשטח על כך שכיסויי ההגנה על קורות העץ העתיקות, הסמוכות לשער הרחמים, הוסרו, פנתה התנועה בהודעה בהולה לרשות העתיקות בדרישה לכסות את הקורות לפני תחילת הגשמים.

ברשות העתיקות כי קורות העץ, שחלקן תוארכו לימי בית ראשון וזוהו כארזי לבנון נדירים, כוסו מחדש.

עקיבא אריאל, מ"מ מנכ"ל התנועה, ציין כי "העובדה ששרידים פיזיים מימי שלמה המלך או תקופת הורדוס שוכבים בחוץ וחשופים לחסדי מזג האוויר ולחבלות היא חרפה לאומית. אנחנו אמנם מברכים על המענה המהיר של רשות העתיקות לפני הגשם, אבל לא ננוח עד שהקורות הללו יועברו לשימור מקצועי במוזיאון. מורשת העם היהודי במקום הקדוש ביותר אינה הפקר".