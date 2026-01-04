מרגישה בבית. כל 15 המפגשים האחרונים בין הפועל תל אביב למ.ס אשדוד הוכרעו, כאשר התיקו האחרון היה בדצמבר 2019, כשהשתיים נפרדו בתיקו 0:0.

הערב (ראשון) כמעט ונפרדו השתיים שוב בתיקו נטול שערים, כאשר למשך דקות רבות לא הצליחו אלה להכניע האחת את השניה.

יתירה מכך, בדקה ה-65 הורחק שחקן הפועל ת"א עומרי אלטמן בכרטיס אדום, וכעבור 9 דקות גם אשדוד שיחקה עם שחקן פחות לאחר הרחקה של שחקנה שלה.

משכך, נדמה היה כי השתיים ייפרדו כידידות, אך אז הגיע לויזו.

שחקן הרכש שהגיע מקפריסין, ניצל הדיפה לא טובה של שוער אשדוד בכדי לכבוש את שערו הרביעי ברציפות במשחקי הבית של הפועל ת"א, במה שהיה שער הניצחון של האדומים מת"א ששומרים על המאזן המצויין בבית כשמלבד משחק הדרבי בו הפסידו טכני, לא הפסידו משחק בית העונה בליגת העל.

הפועל ת"א מתאוששת מההפסד הכואב לבית"ר בטדי בסוף השבוע האחרון, עם ניצחון רביעי העונה על אשדוד. אשדוד עצמה כבר עם הרצף של שמונה משחקי ליגה ללא ניצחון.