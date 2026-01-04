מציון תצא האלופה? שבעה ניצחונות ותיקו אחד זהו מאזנה של בית"ר ירושלים מאז ההפסד האחרון אי שם במחזור התשיעי של ליגת העל בכדורגל. ההפסד ההוא היה למוליכת הטבלה הפועל באר שבע והוא כל מה שמפריד בין בית"ר למקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל שם נמצאת הקבוצה מבירת הנגב.

הערב (ראשון) עשתה בית"ר שוב צעד גדול בדרך שלה אולי לאליפות היסטורית ומפתיעה, כאשר גברה על עירוני קריית שמונה בתוצאה 2:1 במשחק שנערך באצטדיונה הביתי הזמני של הקבוצה הצפונית, אצטדיון מרים שבנתניה.

היה זה במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל בכדורגל, כאשר כמו במחזורים האחרונים, בית"ר הגיעה אליו עם הגב אל הקיר ובעיקר עם הצורך להוכיח כי היא מועמדת לאליפות בצדק וכי לא מדובר בקוריוז או גימיק בלבד.

וכך אכן היה.

בית"ר פתחה את המשחק נהדר והגיעה למספר מצבי הבקעה אך חסרה את הרגל המסיימת ובעיקר את יכולת הפרגון שנעלמה בין שחקניה.

ועדיין, על סף הירידה להפסקת המחצית הצליחה זו לכבוש מפנדל של ירדן שועה לאחר שהוכשל ברחבת קריית שמונה.

בדקה ה-62 הורחק אביב אברהם מקריית שמונה בכרטיס צהוב שני ואדום שספג בתוך 2 דקות וכעבור 7 דקות ניצל את החיסרון המספרי עומר אצילי שכבש בקלות מול טננבאום שוער קריית שמונה את השני של בית"ר.

נדמה היה שבית"ר בדרך לניצחון קליל אך טעות לא אופיינית בהגנה שלה סידרה לקריית שמונה שער מהיר בדקה ה-72, אבל גם העובדה כי בית"ר עלתה לשחק עם שוערה השני במשחק לא מנעה ממנה את הניצחון.

זה נגמר עם 2:1 חשוב לבית"ר שמצמקת את הפער בטבלה מהפועל באר שבע לשתי נקודות בלבד פעם נוספת כשהיא הקבוצה היחידה כרגע עם רצף של שמונה משחקי ליגה ללא הפסד. המהפך יקרה בקרוב?