24 שעות עברו מאז רשמה הפועל ת"א הפסד ליגה ראשון העונה בליגת ווינר סל, ליגת העל בכדורסל, כאשר הפסידה בהיכל מנורה מבטחים שבתל אביב להפועל ירושלים בתוצאה 92:77.

הערב (ראשון) יש מי שניצלה זאת בכדי לעקוף אותה ולתפוס את מקומה, ולו באופן זמני, במקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורסל, כשהיא עושה זאת באותו המקום בדיוק - בהיכל מנורה מבטחים שבתל אביב.

מדובר בלא אחרת מאשר היריבה העירונית המושבעת והמרה, מכבי ת"א, כשזו הביסה בקלות וללא שניים משחקניה הבולטים, את הפועל העמק בתוצאה 64:89.

בדומה להפועל ת"א אמש, גם מכבי הגיעה למשחק הליגה שלה לאחר הפסד מתסכל בזירה האירופית, במפעל היורוליג היוקרתי, כשזו הובכה על ידי האחרונה ביורוליג באיירן מינכן.

אך מכבי ידעה לשים בצד את ההפסד בזירה האירופית וגמרה את המשחק בזירה המקומית מול הפועל העמק בשלב מוקדם ומבלי להסתבך, זאת הודות לתמיר בלאט שבהיעדרותם של איפה לונדברג החולה ולוני ווקר הפצוע, לקח את המושכות ואת הקבוצה עליו וסיים את המשחק עם שיא עונתי של 21 נקודות.

מלבד משחק התקפה נהדר, בו אמנם לא הצליחו לקלוע 100 נקודות, כמו הממוצע שלהם בחמשת משחקי הליגה האחרונים, שחקני מכבי גם שמרו היטב בהגנה כשהורידו את ממוצע ספיגת הנקודות שלהם ל-71.9 בלבד העונה.

הפועל העמק, הפתעת העונה שהבטיחה את המקום השלישי בתום הסיבוב הראשון, עם הפסד שני ברציפות לראשונה העונה בליגה, כזה שהיה הגבוה ביותר עבורה העונה.

ביום ראשון תסגור מכבי את הסיבוב הראשון עם משחק ביתי נוסף, הפעם מול זו שאוהבת לנצח קבוצות תל אביביות בהיכל - הפועל ירושלים. האם אחרי שהפועל ת"א איבדה את המקום הראשון בטבלת היורוליג בתום הסיבוב הראשון, היא תאבד גם את המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורסל עם תום הסיבוב הראשון?