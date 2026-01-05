שוק זיכרונות ה־RAM רושם בחודשים האחרונים עלייה חדה במחירים, המשפיעה על כלל תעשיית המחשוב - ממחשבים ניידים ונייחים, ועד טאבלטים וטלפונים חכמים.

זיכרון RAM, רכיב מרכזי בתפקודו של כל מחשב או מכשיר חכם, הפך למוצר מבוקש במיוחד בשנה האחרונה. ככל שהתוכנות נעשות מורכבות וכבדות יותר, הדרישה לזיכרון מהיר וגדול עולה בהתאם. מחסור בזיכרון עלול להוביל לזמני טעינה ארוכים ואף לקריסות מערכות.

הגורם המרכזי למחסור הוא העלייה החדה בביקוש לשבבי HBM, זיכרון מהיר המיועד לשרתי בינה מלאכותית. יצרניות השבבים המרכזיות, בהן סמסונג, SK Hynix ומיקרון, הסיטו את קווי הייצור לטובת מוצרים אלו, על חשבון שבבי DRAM הסטנדרטיים. כתוצאה מכך, המחירים האמירו - ובמקרים מסוימים אף שילשו את עצמם בתוך פחות משנה.

כדי להתמודד עם ההתייקרות, חברות כמו דל, HP ולנובו החלו להעלות מחירים לצרכנים, בשיעור של 8% עד 15% בדגמים החדשים. חלק מהיצרניות אף מציעות שוב מחשבים עם 8GB RAM בלבד, במקום 16GB שהפכו לסטנדרט. מעבר לכך, למרות המעבר המתוכנן ל-DDR5, הצרכנים נאלצים לשוב לטכנולוגיית DDR4 הוותיקה והאיטית יותר, כתוצאה מהעלויות הגבוהות.

ההשפעה ניכרת גם בשוק כרטיסי המסך, שם עלה גם מחירה של זיכרון ה־VRAM. עליות המחירים נוספות לעומס הקיים בשוק זה, שנגרם בשל הביקוש הגבוה לכרטיסי GPU לצורכי בינה מלאכותית.

ענף נוסף שנפגע הוא שוק הסמארטפונים, בעיקר קטגוריות הביניים והמכשירים הזולים. מכשירים אלו בנויים סביב רכיבים בסיסיים וזולים, וכל התייקרות של אחד מהם - ובפרט הזיכרון - משפיעה באופן משמעותי על העלות הסופית.

על פי הערכות אנליסטים, המחסור בזיכרונות יימשך לפחות עד סוף 2026, אז צפויה להבשיל קיבולת ייצור חדשה. עד אז, מחירי ה־RAM עלולים להוסיף ולעלות, או לכל הפחות להתייצב על רמתם הגבוהה כיום.