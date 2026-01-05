המוזיקאי נעם שפייר פרסם קליפ ליצירה מקורית בשם "משיב הרוח", יצירה אינסטרומנטלית המשלבת כלי נגינה מסורתיים מהמזרח עם הרמוניה והפקה מערבית.

הקליפ פורסם באופן עצמאי בערוץ היוטיוב של שפייר. מדובר ביצירה ללא מילים, בה בולטים כלים כמו קמנצ'ה, טאר וסאז, לצד נאי וכלי הקשה מסורתיים נוספים.

לדבריו של שפייר, "הלחנתי אותה בתקופת הלימודים בבית הספר למוזיקה, בשיעור פרטי עם יגל הרוש, כשעבדנו על הלחנה. הדינמיקה ביננו יצרה דברים מעניינים, כמו השיר הזה למשל".

עוד הוא מוסיף, "מורגש בה שילוב של אופטימיות יחד עם מודעות לקושי ולכאב. יש בה שילוב של מוזיקה פרסית-טורקית-אזרית ועוד כל מיני, ואולי בעצם אפשר לקרוא לזה מוזיקה ישראלית".