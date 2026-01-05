במעמד מרגש שהתקיים במשרדי הרבנות הראשית לישראל, הוענקה תעודת כושר לרב עיר לזכרו של הרב אהרון אנקרי ז"ל, רב שכונת נוף הרים בעלי וחתנו של הרב יורם אליהו ממכון מאיר, אשר נהרג בתאונת דרכים קשה לפני למעלה משנה.

הטקס נערך בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הרב דוד יוסף, ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר, לצד חברי מועצת הרבנות הראשית ומנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן.

ההליך החל במהלך זימון מועמדים שגרתי לוועדה למתן כושר לרבני עיר, כאשר נציגת הרבנות התקשרה לרב אנקרי כדי לזמנו. למרבה הצער, השיחה נענתה בידי רעייתו שסיפרה כי בעלה נהרג בהתנגשות עם משאית פלסטינית סמוך ליישוב עלי.

עניינו של הרב אנקרי הובא בפני הוועדה, שבראשה עומד הרב יעקב שפירא. במהלך הדיון אמר הרב, "מדובר בתלמיד חכם גדול". בהמשך, מועצת הרבנות הראשית לישראל אישרה פה אחד את מתן התעודה בישיבתה ביום כ"ו בשבט תשפ"ה.

מאז האסון נשמר קשר רציף עם אלמנתו של הרב אנקרי. היא הגיעה לטקס עם תשעת ילדיהם, הוריו ובני משפחה נוספים, כדי לקבל את התעודה מידי הרבנים הראשיים.