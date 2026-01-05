תיעוד מקבאטיה: צה"ל אטם את בית המחבל שביצע את הפיגוע בצפון צילום: דובר צה"ל

צה"ל הודיע על החרמת והריסת ביתו של המחבל אחמד עבד אלרחים מוחמד אבו אלרוב שביצע את הפיגוע בצפון בו נרצחו שמשון מרדכי ואביב מאור הי"ד.

ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל לאחר שהושלמה לפני כשבוע אטימת הבית.

בעקבות הפיגוע התקיים בשבוע שעבר מבצע מיוחד למעצר מחבלים וחשודים אחרים בטרור בקבאטיה ממנה יצא המחבל.

במבצע המיוחד לקחו חלק סיירת צנחנים, יחידת דובדבן, שב"כ, מג"ב ויחידת 'מצדה' של שב"ס.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לפעילות צה"ל בעיירה בשבוע שעבר ואמר כי "צה"ל פעל בעוצמה נגד מוקדי הטרור בכפר קבאטיה ממנו יצא המחבל הרוצח שביצע את הפיגוע החמור, בליווי סגר וכתר מוחלט על היישוב. נמשיך להוביל מדיניות התקפית ללא פשרות נגד הטרור הפלסטיני במחנות הטרור בצפון השומרון ובכל רחבי יהודה ושומרון. מי שנותן גיבוי וחסות לטרור ישלם את מלוא המחיר".